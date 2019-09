Felfest 2019

Rok se s rokem sešel a vy se opět můžete těšit na další ročník Felfestu.

Letos proběhně ve středu 12. června, jako vždy od 14:00 na Vítězném náměstí a jako vždy zadarmo.

Z kapel se letos na hlavní stagei představí Sto zvířat, Tygroo, Molotow Moloch Quartet, Pokáč a The Atavists, na Pubstagi pak JTNB / Ježíš táhne na Berlín / Jesus marches on Berlin, Fogy Dude, Oldneas či Black Hole Down.

V TechParku budete moct opět vidět a vyzkoušet mnoho zajímavých projektů z dílny FEL ČVUT, namátkou třeba laserové pistole, kouzla IT a elektroniky v podání wITches, ČVUT Drone Academy (včetně finále soutěže Stavíme si vlastní dron) nebo jedinou českou studentskou elektrickou formuli.