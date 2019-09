Džungle, která nespí

Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost máte. Přijďte se projít džunglí, která nespí.

Večerní provázení se konají od 18. ledna do 31. března.

Leden – pátky od 18.00

Únor – pátky a soboty od 18.00

Březen – pátky a soboty od 19.00

Vstupné: dospělí 200 Kč, studenti do 26 let, děti do 15 let 100 Kč, děti 3-5 let 50 Kč. děti do 2 let zdarma.

Platba je možná pouze na místě. Na tuto akci se nevztahuje žádná sleva pro ZTP, ZTP/P či důchodce, VIP vstupenky ani permanentky.

Neváhejte a rezervujte si své místo včas na internetových stránkách www.botanicka.cz.

Na procházku do setmělého pralesa se vypraví opravdu jen ti nejodvážnější. Vy se ale nástrah noční džungle bát nemusíte. Ve skleníku Fata Morgana si tento jedinečný zážitek můžete dopřát, aniž byste museli opustit Prahu a pořizovat náročnou výbavu.

Rostliny, jež jsou opylovány v noci, se vyznačují obvykle poměrně velkými bílými květy. Své opylovače – noční motýly lákají výraznou vůní. K takovým rostlinám patří i hymenokalisy, vlhkomilné druhy z močálů a okolí říčních ramen Střední a Jižní Ameriky. Ve skleníku Fata Morgana rostou u tropického jezera v expozici nížinného pralesa.

Jedinečným zážitkem nočního provázení je i hlasité „kvákání“ tropických žabek druhu bezblanka skleníková. Pozornost zajisté přitáhne i velké sladkovodní tropické jezero. Návštěvník skleníku může nahlédnout i pod jeho hladinu a obdivovat například masožravé jihoamerické arowany, ale i spoustu dalších druhů ryb.