Dívčí válka

Pamatujete si, jak jste jako děti školou povinné měli povinnou četbu? Staré pověsti české od Aloise Jiráska? Nesmrtelná parodie na známou pověst o Dívčí válce, aneb jak to Alois Jirásek neviděl. Chcete-li zjistit, jak to tedy bylo doopravdy, neváhejte a přijďte se podívat na naše představení a dozvíte se, jak to tenkrát dopadlo mezi muži a ženami. František Ringo Čech v 80. letech minulého století použil tuto předlohu a přepracoval jí tak, že v podstatě zůstal pouze název, některé postavy a jedna jediná věta. Podařilo se mu však vnést do pověsti mnohem více optimismu a zároveň závažněji nenarušit dějovou linii příběhu. Tato divadelní hra se brzy po jejím uvedení stala divácky velmi oblíbenou a úspěšnou veselohrou a jednou z nejčastěji hraných her jak profesionálními, tak ochotnickými soubory u nás.