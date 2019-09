Děti v CAMPu: Objevujeme město vol. 10

CAMP, Centrum architektury a městského plánování, pořádá každý měsíc vycházky za architekturou pro děti a dospívající s názvem Objevujeme město. V září budou mít děti jedinečnou možnost podívat se do budovy CETIN, jedné z ikon Žižkova, ve které sídlí Česká telekomunikační společnost. Budovu bude vzhledem k její plánované demolici možné navštívit úplně naposledy. Tato, již desátá, vycházka se odehraje 12. září od 15 hodin. Děti je možné na vycházku zdarma přihlásit na e-mailu edu@ipr.praha.eu. Akce Objevujeme město je určena všem dětem a dospívajícím ve věku od 8 do 18 let. Za doprovodu odborníků už děti navštívily pražské metro, Žižkovský televizní vysílač, Rudolfovu štolu ve Stromovce, překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi, Strahovský stadion, Podolskou vodárnu, Sběrný dvůr Pražských služeb, Výstaviště Praha nebo pražské náplavky.