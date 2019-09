Den otevřených dveří pro budoucí sparťany

Poznat na vlastní kůži trénink, seznámit se s trenéry, hráči A-týmu i maskotem Sparťákem. To vše budou moct zažít všechny děti od 4 do 7 let se svým doprovodem již v neděli 9. června, kdy v holešovické Tipsport areně proběhne další Den otevřených dveří.

Už v 9.00 hodin se otevřou brány holešovické Tipsport areny, kam si hlavně rodiče s potencionálními budoucími hokejisty pražské Sparty mohou jít prohlédnout ukázkový trénink všeobecné sportovní průpravy dětí pod vedením trenérů HC Sparta Praha v naší tělocvičně. Kromě nich se cvičení zúčastní i hokejisté A-týmu Sparty či maskot Sparťák.

Po tréninku bude v 10.15 následovat prohlídka zázemí stadionu včetně šatny A-týmu a autogramiáda vybraných hráčů Sparty.