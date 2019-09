Den mláďat

Připojte se k oslavám Dne mláďat v chuchelském zookoutku.

Během jara se vám v pražské přírodě může velice snadno stát, že narazíte na mláďata všech možných druhů. Jsou tak maličká a bezbranná, ale přesto musí hned od začátku čelit mnohým nebezpečím. Život v divočině je jenom pro odvážné. A jaký je život v městské divočině, kde do zákonů přírody mluví navíc dopravní značky, prosklené domy, volně pobíhající psi nebo tramvajové dráty? O tom, jak se zvířecím mláďatům žije ve městě, se můžete dozvědět na Dni mláďat, který oslavíme v našem zookoutku Malá Chuchle. Akce se koná pod záštitou naší Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Programem vás provedou ošetřovatelé záchranné stanice, mezi jejímiž pacienty tvoří mláďata takřka polovinu. V roce 2018 stanice přijala celkem 1 934 mláďat. Většinou jde o opuštěná, osiřelá a nesamostatná mláďata, která přišla o matku či o hnízdo a bez lidské pomoci by nepřežila. Stanice o ně pečuje do té doby, než jsou dost velká na to, aby se o sebe ve volné přírodě sama postarala.

V zookoutku na vás čekají stanoviště ptačích a savčích mláďat a spolu s nimi příběhy mláďat, která v metropoli přicházejí na svět a musejí se odmalička potýkat s nástrahami velkoměsta, které jejich rodná hnízda obklopuje ze všech stran. Ukážeme vám, jak pracuje záchranná stanice a jak vypadá bezpečný odchyt zraněného zvířete, a budete mít příležitost prohlédnout si pomůcky, které ošetřovatelé denně používají. Také se dozvíte, v jakých případech můžete vy sami zvířeti v nesnázích účinně pomoci.

Vstup na akci je zdarma.