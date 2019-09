Charitativní SWAP v Café AdAstra s dětskými věcmi

Charitativní Swap dětského oblečení, botiček, doplňků a hraček.

Na swap se nemusíte nikde registrovat. Vstupné 100 Kč - v rámci vstupu máte poukaz na jedno kafíčko, zaplacením vstupného pomůžete podpořit kavárnu.

Vstup na swap bude bočním vchodem. Vstup platíte na místě. Děti samozřejmě neplatí!

Přineste dětské oblečení, boty, doplňky, hračky, věci pro těhotné a po porodu - které už nepotřebujete a odneste si to, co zas potřebujete vy. Mělo by platit kus za kus. Výměna probíhá bez peněz. Jediné, co platíte je vstupné

a občerstvení. Na akci můžete přijít i v průběhu.

SWAP ušetří spoustu nového oblečení, pomáháte tak šetřit cenné přírodní zdroje a životní prostředí

- pomůžete rodinám, které si nemohou nové oblečení dovolit z finančních důvodů;

- tím, že na akci dorazíte a koupíte si něco na zub, podpoříte fungování kavárny, kde pracují lidé s handicapem; - to co se nevyswapuje, poputuje do sdružení na ochranu ohrožených dětí SOOD

Přijďte i se staršími dětmi. Pro ně bude připravené malování na obličej.

Jak funguje swap?

1. Přineste např. 5 věcí a 5 si zase odneste zdarma. Nebo také nic odnášet nemusíte, pokud vám to nepadne do oka. Počet kusů, které přinesete není omezen. Pokud chcete přinést věci přímo pro sdružení SOOD, můžete je v kavárně uložit.

2. Odneste si věci, které opravdu potřebujete, vše dvakrát zvažte - nenoste domů něco, co vám bude k ničemu.

3. Věci na výměnu musí být čisté, neponičené - prostě takové věci, které budou plně sloužit dál.

4. Swap není soutěž, kdo toho víc pobere. Buďte ohleduplní k ostatním, věci vracejte na své místo.

5. Akce je pro slušné lidi, co si přečetli body uvedené výše.

Věci z akce neslouží pro přeprodej.

Co se stane s věcmi, které si nikdo neodnese?

Nevyswapované věci poputují do sdružení na ochranu ohrožených dětí SOOD pod záštitou paní předsedkyně Marie Vodičkové, www.sood.cz.

Rozbité, znečištěné nebo nějak jinak znehodnocené věci do swapu nepřijímáme. Vystavené věci budeme průběžně kontrolovat. Stejně tak prosíme nenoste kopie drahých značek, závadné hračky, nebezpečné nebo křehké věci.