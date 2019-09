Buddhistický lama Šerab Gjalcchen Rinpočhe vydává knihu o rozvíjení soucitu

Vysoce postavený buddhistický učitel Šerab Gjalcchen Rinpočhe prezentuje český překlad své nové knihy Buddha soucitu. Publikace, jíž vydal Nadační fond NALA, podporující rozvoj tibetského buddhismu, je nejen bližším seznámením s tibetským buddhismem, ale formou praktických návodů ukazuje, jak funguje meditační praxe. Kniha vysvětluje i základní buddhistické pojmy, jako jsou například soucit, moudrost, práce s emocemi, zákon příčiny a následku a v obecné rovině principy správného jednání. Zvláštní pozornost je věnována meditaci na Avalókitéšvaru – tibetsky Čenreziga, neboli buddhu soucitu. Právě soucit je v buddhismu jedním z ústředních motivů a proto zaujímá i hlavní téma knihy. Prezentaci publikace podpořila Národní galerie Praha, v jejímž Anežském klášteře se koná představení za účasti autora.

Buddha soucitu přináší vysvětlení známé meditace v podobě, v jaké je praktikována na Východě – zejména v Tibetu a v Nepálu, a je zároveň stručným úvodem do tibetského buddhismu. Kniha se stáčí i kolem obecnějších témat, jak dosáhnout stavu trvalého štěstí a jakým způsobem je možné přenést praxi soucitu do každodenního života. Uznávaný učitel Šerab Gjalcchen Rinpoče, pocházející z Nepálu, je jedním z mála buddhistických učitelů, kterým je udělen titul Maniwa – propůjčený meditačním mistrům, kteří odříkali alespoň miliardu manter Om mani peme hung, vibrace Buddhy soucitu. Obdržel tradiční vzdělání a strávil řadu let meditacemi v ústraní. Jeho kniha o rozvíjení soucitu, meditační praxi i praktickém využití v každodenním životě vyšla v několika jazycích, česky vychází v srpnu.

„Pouhé vnější chování nebo image praktikujícího buddhisty není to hlavní. Důležitá je především správná vnitřní motivace, kterou máme v mysli. Naše vlastní mysl, která je kořenem všeho,

by neměla být ovládána rušivými emocemi, jako je připoutanost, hněv, nevědomost či žárlivost. Měli bychom se snažit být sobě i druhým užiteční a mírumilovní a ovládnout svou mysl rozvíjením milující laskavosti a soucitu,“ říká v předmluvě knihy Šerab Gjalcchen Rinpoče.

Buddhistický lama Šerab Gjalcchen Rinpočhe vydává knihu o rozvíjení soucitu

TISKOVÁ ZPRÁVA

Šerab Gjalcchen Rinpoče je buddhistický učitel školy Karma Kagjü. Pochází z Manangu, oblasti při hranicích Nepálu s Tibetem. V patnácti letech odešel do Sikkimu, kde se v klášteře v Rumteku setkal se 16. Gjalwou Karmapou. Pod jeho vedením studoval tři roky tantry, rituály, hru na hudební nástroje, umění torem, kresbu mandal, tibetskou gramatiku, pravopis, poezii a skladbu. V šestnácti letech přijal mnišské sliby novice. Rinpočhe spravuje meditační centrum v nepálském Pharpingu, kde působí jako učitel a retreatový mistr, a dvě klášterní školy pro děti. I přes široký záběr svých aktivit na Východě cestuje od roku 2005 také na Západ, kde učí dharmu, předává iniciace a staví stúpy. V současné době řídí stavbu nového meditačního centra Karma Kungha Padkar Ling na Křivoklátsku v České republice.