Bio Junior - Kouzelný park

Kouzelný park / Wonder Park, USA – Španělsko 2019, David Feiss, český dabing, 85 min.

Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve své představivosti vyčarovaly kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhraněnou osobností. Například bezpečáka tu dělá dikobraz, který se všeho bojí a ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny, o údržbu se starají dva bobří vtipálci a tak by se dalo pokračovat. June však není pouze snílek, ale taky hodně praktická holka, která zkouší aspoň některé z těch fantastických modelů reálně postavit z toho, co jí zrovna přijde pod ruku. Asi tušíte, že takové pokusy nemůžou dopadnout dobře a většinou končí demolicí celého sousedství. Po jedné takové mimořádné destrukci June slíbí, že už začne sekat dobrotu, všední i nevšední starosti ji navíc připraví i o chuť vymýšlet výjimečné atrakce aspoň teoreticky. June přestane snít. Jednoho dne ji však osud a šťastná místa zavedou na zpustlé místo, kde kdysi skutečně existoval park, jaký si vysnila. Dokáže June znovu probudit vlastní fantazii a zastavit jinak nevyhnutelný zánik tohoto ráje atrakcí? Zdejší mluvící zvířecí personál na ni dost spoléhá. Jinou naději totiž nemají.

