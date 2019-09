Aspoň na víkend poznej život zvířat v zimě

Zajímalo by vás, jak se živočichové ukládají k zimnímu spánku a na co všechno se při tom musí připravit? Vydejte se v sobotu 19. ledna do Nové budovy Národního muzea za zvířaty, která se musí část roku nebo dokonce celý život potýkat s mrazem a sněhem.

Na komentované prohlídce expozice Archa Noemova se dozvíte, jací živočichové jsou v zimě aktivní a jak jim můžete pomoci překonat toto nepříznivé období roku. Těšit se můžete také na kvízovou stezku, na jejímž konci ti nejšikovnější získají malou odměnu, nebo na výtvarnou dílnu, kde se naučíte vyrábět pochoutku pro ptáčky a zimní dekoraci v podobě papírových zvířátek. Čeká na vás i herní stanoviště se spoustou tematických her.

Program dne:

13.00 – 17.00: Kvízová stezka expozicí Archa Noemova

Stezka vás zavede za těmi zvířaty, která se musí potýkat s mrazem a sněhem. Kdo si s otázkami o zvířatech Eurasie, Severní Ameriky, Arktidy a velehor poradí na výbornou, dostane malou odměnu.

Objevte tajemství zimního spánku

Mnoho zvířat se se strastmi zimy nepotýká a celou tuto roční dobu prospí. Není to ale nic jednoduchého a zvířata musí být na zimní spánek náležitě připravena. Dozvíte se třeba, jak se připravují ježci nebo netopýři.

Ptáci na krmítku

Ptáci zimní spánek nemají, naopak mají plná křídla práce s tím, aby si našla něco k snědku. Pomoci jim můžeme tím, že je budeme v zimě přikrmovat na krmítku. Naučíme vás rozeznávat ptáky a také to, co jim nejvíc chutná.

Vyrobte si zimní suvenýr

Ve výtvarné dílně si vyrobíte papírová zimní zvířátka a pochoutku pro ptáky na krmítku.

Herní stanoviště

Zahrajte si pexeso, pexetrio, tučňáky na kře a další deskové hry se zvířecí tematikou.

14.00: Komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova

Na cestě kolem světa navštívíme nejen zvířata z chladných oblastí, ale i mnoho zvířat z tropů, která si se zimou hlavu lámat nemusí.

Akce se koná v sobotu 19. ledna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin v Nové budově Národního muzea (Vinohradská 1, Praha 1). Vstupné je v ceně běžné vstupenky do muzea. Více informací naleznete také na www.nm.cz.