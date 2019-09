Akce na volné dny

Máš ve čtvrtek a v pátek ředitelské volno a chtěl/a bys podniknout zajímavý výlet? Baví tě objevovat a zkoušet různé pokusy? Nemáš školu a chceš si během ředitelského volna užít pestrý program?

Tak se přidej k nám na jednu z našich akcí.

3. ledna - Výlet do Techmanie

Sejdeme se ráno před DDM a poté společně vyrazíme metrem na Zličín, odkud pojedeme autobusem do Plzně. Tady navštívíme centrum vědy Techmanii, kde si prostřednictvím jednotlivých expozic vyzkoušíme, jak to v našem světě funguje. Naobědváme se v místní restauraci a odpoledne po dalších pokusech vyrazíme busem zpět do Prahy. Návrat plánujeme kolem 18. hodiny opět zpět u DDM (Měšická 720/2, Prosek).

3. ledna - Čich, hmat, sluch aneb co ještě nevím?

Přidej se k nám a společně vyrazíme v 8 hodin do Muzea smyslů, Muzea, kde nic není takové, jako se na první pohled zdá být, muzea, kde si na vlastní kůži vyzkoušíš fascinující jevy. Můžeš se těšit na výměnu obličeje, zažiješ fata morganu nebo se projdeš vzhůru nohama. Když bude sníh, nebude chybět bobování, koulovaná nebo sněžný souboj věží. Rozloučíme se v 16 hodin.

4. ledna - Den plný zábavy

Během dne si s kamarády zahraješ nejrůznější deskové hry, vyrobíš si něco v dílně a vyzkoušíš si, jaké je to programovat hru na počítači.

4. ledna - Zábavný pátek v parku Toboga

Přidej se k nám a společně vyrazíme do Toboga Fantasy na Zličíně. Můžeš se těšit na nejrůznější prolézačky, obří skluzavku, tubing, tobogány, lanové centrum, pavoučí stěnu a v Shot aréně si zastřílíš ze vzduchových děl.

Více informací na webu www.ddmpraha9.cz/akce/.