90s Explosion Open Air 2019

Největší 90s festival přímo v srdci Evropy. Světový koncept s největšími ikonami této doby na jednom velkolepém podiu.

Vystoupí:

LOU BEGA

ACE OF BASE feat. Jenny

SNAP!

MR.PRESIDENT

REDNEX

REEL 2 REAL

MASTERBOY & Beatrix Delgado

CORONA

C+C MUSIC FACTORY

EAST 17

TWENTY 4 SEVEN

LOONA

BG THE PRINCE OF RAP

WHIGFIELD

Vstupenky od 990 Kč - 1690 Kč k dostání přes www.ticketstream.cz, informace na www.90sexplosion.com.