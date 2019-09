6. ročník Běhejme a pomáhejme útulkům v Praze

Chcete se opět setkat, udělat fotku s naším maskotem a především pomoct útulkům? Další ročník akce Běhejme a pomáhejme útulkům je tu!

Pro ty, kteří o akci ještě neslyšeli a rádi by věděli, o co jde: Běhejme a pomáhejme útulkům je charitativní akce, jejíž výtěžek putuje zvířatům v útulkách po celé České republice. Za 6 let jsme vybrali 1 500 000 Kč a pomohli 40 útulkům.

Máme před sebou již 6. ročník akce, kterou jsme odstartovali v Praze v roce 2014. Tehdy jsem začal přemýšlet nad pomocí útulkům a pozval své kamarády, ať si přijdou se mnou zaběhat do Stromovky. Sešlo se nás 26 lidí a vybrali jsme 4 000 Kč. Akce se lidem líbila a poslední 2 roky nás bylo už 1500 lidí. Kromě Prahy akci letos uspořádáme v Brně, Jablonci, Klášterci nad Ohří, Plzni, Opavě a možná se uvidíme i jinde.

Máme pro Vás připravené 2 okruhy – běžecký na 4 km a pěší na 1 km pro ty, kteří se chtějí projít krásnou Stromovkou. Běh je bez měření času, neběží se o vítězství, nemáme připravené stupně vítězů. Smyslem akce je přijít si proběhnout, projít v pohodovém tempu se svými kamarády, dětmi, psy a společně pomoct útulkům, které jsme vybrali.

Po akci se můžete zúčastnit odpoledního programu jako je vystoupení dogdancingu, dogfrisbee, a další.

STARTOVNÉ - 100 Kč se dává do zapečetěných kasiček na místě a připravíme pro Vás i možnost placení předem.

Naším přáním je, abyste si užili krásné odpoledne se svou rodinou, přáteli, zasportovali si a společně uděláme dobrou věc. Přispějeme na zvířata, která se nemají tak dobře, jako ta naše u nás doma. Děkujeme a budeme se na Vás těšit.

Petr Sokolík a kamarádi z Běhejme a pomáhejme útulkům.

Důležité informace

KDY: Výběr příspěvku pro útulky (min. 100 Kč, děti neplatí) od 13.00 - 14.00. Kasičky budou 4 místech u těchto muších křídel.

START: běhu/procházky 14.00.

SRAZ: Před budovou Výstaviště Holešovice

MHD: zastávka Výstaviště Holešovice

PARKOVÁNÍ: Vedle Výstaviště je sportovní hala a u ní parkoviště 40 Kč /h.

PROGRAM

13.00 - 14.00: SAR - DOG

14.00 - Běh / procházka

14.45 - Pavel Callta

15.15 - Dogfrisbbe

15.30 - AJETO

ŠATNA: Budeme mít stan 3x3m, tak prosím jen v nutném případě

PEJSCI: připraveno na STARTU 20 x 2.5l misek na vodu. Podél trati jezírka. Mějte psy prosím na vodítku.

TRASA: 4 km a 2 km

Asfalt (Inline, kočárky, kola, koloběžky), hliněná cesta, travnatá. Podél trati Vás budou hlídat lidé na inlinech. Tým lidí, co se o akci bude starat, má na sobě stejná trika.