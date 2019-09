Výstava „50 let se Čtyřlístkem“ se koná u příležitosti padesátiletého výročí vydání prvního čísla komiksu Čtyřlístek.

Základní linie výstavy je zaměřena na dětské publikum a pracuje s interaktivními prvky. Zve děti do světa dobrodružství a zapojí je do hry, jejímž cílem je představit současným dětem svět čtveřice postav z komiksu Čtyřlístek. Děti budou postupně procházet jednotlivými částmi výstavy a plnit různé úkoly zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností i intelektuálních schopností. Základní koncept výstavy tvoří dům Čtyřlístku situovaný do městečka Třeskoprsky. Dům je rozdělen na čtyři místnosti, z nichž je každá věnována jedné postavičce z komiksu. U domku bude i zahrada a Myšpulínova garáž, ve které bude umístěn „stroj času“. Instalace stroje času umožní malým návštěvníkům nahlédnout se Čtyřlístkem nejen do vesmíru, ale i do minulosti. V jednotlivých místnostech domku budou připravena další interaktivní pracoviště nezávislá na plnění úkolů ve hře. Mezi ně bude patřit Myšpulínova laboratoř, Fifinčina kuchyně a šatník, Bobíkova posilovna a Pinďova strašidelná stezka. Nakonec děti doputují k pokladu a získají zaslouženou odměnu.

Návštěvníci budou mít možnost prožít výstavu dvojím způsobem. Jako dobrodružnou hru za pokladem, a nebo jako interaktivní odpoledne, které jim umožní poznat charakter jednotlivých komiksových postav. Součástí výstavy bude také promítání krátkého filmového příběhu Signály z neznáma z produkce Krátkého filmu Praha a.s.

„Dospělá“ linie výstavy představí vývoj komiksu během padesáti let jeho existence v propojení s významnými momenty vývoje Prahy. Na časová ose bude mít návštěvník možnost připomenout si důležité okamžiky vývoje komiksu, včetně vývoje výtvarné podoby postav. Stejně tak si připomene některé okamžiky spojené s Prahou v posledních padesáti letech.

Vstupné od 60 Kč