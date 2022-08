Vzpomenete si, kdy jste vzala poprvé do ruky golfovou hůl? Bylo mi tak dvacet čtyři. Dlouho jsem se v tom prostředí pohybovala, ale zpočátku mě golf moc nelákal, takže jsem se ho nechtěla učit. Ale nakonec jsem ho vyzkoušela a aktivně ho hraju už asi dvanáct let.

Golf vyžaduje koncentraci, jste trpělivá?

Když jsem začínala, možná jsem měla problém s tím nedat najevo negativní emoci ve chvíli, kdy se rána nepodařila, ale když už je člověk zkušenější, tak už to umí v sobě víc potlačit. Golf je hra gentlemanů a negativní emoce na hřiště nepatří, musíte to umět zvládnout. Je to i psychická průprava do života.

Máte pětiletou dceru Veroniku. Vedete ji ke sportu? Konkrétně třeba i ke golfu?

Na golf je ještě brzo, ale byla už s námi na puttingu a zkoušela patovat pomocí dětských holí. Už jsme ji naučili lyžovat, jezdí i velké kopce v Krkonoších a umí plavat, což mi přijde zásadní, aby kdyby náhodou spadla do vody, uměla vylézt. Hraje tenis, ale vedu ji i k jiným věcem. Teď začne chodit do hudebky, má to všestranné. Zastávám filozofii, že rodič má dítě jen doprovázet a ne mu určovat, co by mělo dělat. Chtěla bych, aby si sama vybrala, co ji bude bavit.

Je v něčem vyloženě po vás?

Myslím, že je mix nás obou. Příroda byla v tomto směru férová a tak nějak se vyřádila padesát na padesát. Jednu věc má tedy víc než já. Už odmala mi chodí do skříně na kabelky a boty. Já jim přišla na chuť až tak ve dvaadvaceti. (smích)

Jak spolu nejraději trávíte čas?

Máme hodně společných zájmů. Když byl lockdown, rády jsme spolu jezdily každý den na kole. Malá byla v cyklosedačce a byla to skvělá náplň prázdného času, který jsme všichni měli. Ty výlety milovala, protože během cesty viděla od traktoru přes koně, bagry… Teď je větší a už to není k tomu, abych ji vozila. Takže to je jedna naše vášeň a pak lyžování a rády spolu hrajeme na klavír. Mám doma piano, to nás baví.

Dokážete si představit, že byste měla po čtyřicítce ještě jedno dítě?

Umím si to představit. Je to vlastně něco, co buď přijde, nebo nepřijde. Uvidím, co život přinese. Nemám to tak, že by dítě muselo být, ale ani tak, že už vůbec ne. Mám to v tomto směru otevřené.

S otcem Verunky vám to nevyšlo. Jste znovu zamilovaná?

Tohle už čtenáře určitě nebude zajímat, už se o tom několikrát psalo, tak je s tím nebudu zatěžovat.

Jak trávíte letošní prázdniny?

Letos jsme v Čechách. Jezdíme na kole, běháme v lese, mám nějaké golfové turnaje, moderování, a hlavně si užíváme s dcerou volný čas, který není, když je školka, kroužky… Pak už je pomalu večer a další den znovu. Jsme venku, na zahradě, v našem jezírku i jinde.