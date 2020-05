"Nedokážu ani vyjádřit, jak moc jsem rád, že Judi Denchová, neotřesitelná královna jeviště i stříbrného plátna, hraje v 85 letech poprvé hlavní roli na obálce Vogue," napsal na instagramu šéfredaktor časopisu Edward Enninful.

Fotografie herečky, které se v Británii tradičně říká "národní poklad", pořídil Nick Knight v březnu, ještě předtím, než v Británii začala platit omezení v souvislosti s šířením koronaviru. Na obálku se nakonec dostal snímek, na němž Denchová pózuje v hedvábném květovaném trenčkotu od značky Dolce&Gabbana.

Zažíváme něco nebývalého

"Určitě se cítím jako každý druhý, zažíváme něco nebývalého a je těžké se s tím srovnat," řekla v rozhovoru držitelka Oscara za roli královny Alžběty ve snímku Zamilovaný Shakespeare.

"Je na tom ale jedna dobrá věc, a to, že si lidé uvědomili, v jak obtížné situaci se nacházejí všichni ti, co žijí osamoceně. Kdyby z toho vzešlo více laskavosti, pak by to bylo jen dobře," dodala.

Časopis Vogue vychází už více než 125 let, britská edice se začala tisknout v roce 1916.