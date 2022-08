Vášniví cestovatelé: Heidi Klumová dojí krávy, Lenny Kravitz degustuje pečivo

Dětství bez otce nebylo jednoduché. Nijak se netají přesvědčením, že „každý by měl mít dva rodiče.“ Přesto o otci nikdy nemluvil špatně, snažil se ho hájit a až do jeho smrti ho pravidelně navštěvoval ve federální věznici, kde si odpykával dva doživotní tresty za vraždu soudce. Chybějící otcovská postava posílila jeho vztah k matce. Její vliv na syna by se dal hodnotit až jako nezdravý. Co řekla ona, bylo pro Woodyho svaté. Jejími přáními se řídil ještě na univerzitě. Školu i studijní obor mu vybrala ona. Dokonce se stal i členem bratrstva, které matka určila. Nakonec to ale dopadlo dobře. Cesta, kterou pro něj Diane Harrelsonová vybrala, ho totiž zavedla přímo k divadlu.

Temná stránka

Během studia na Hanover College si Woody Harrelson zahrál ve dvaceti šesti hrách. Předstírání, že je někdo jiný, se mu zalíbilo natolik, že se jím rozhodl živit. Práci nezískal okamžitě, ale počkat si se vyplatilo. Hned první příležitost před kamerou mu obrátila život vzhůru nohama. Po smrti Nicholase Colasanta nastoupil v kultovním seriálu Na zdraví jako nový barman a téměř přes noc se z něj stala hvězda. „Nezvládal jsem to úplně nejlíp. Choval jsem se jako šílenec. Samá party, s morálkou jsem si hlavu nelámal.“

Přestože s úspěchem přišla i záplava krásných a neméně slavných dam, na poli romantických vztahů se mu nedařilo. „Nezáleželo na tom, s kolika krásnýma ženami jsem chodil. Šťastný jsem stejně nebyl. Hluboko uvnitř jsem cítil, že si to nezasloužím.“ Proto mu prý bezpodmínečné zbožňování fanoušků tak zamotalo hlavu. Vyrovnávat se ale musel i s další stránkou svého já, která mu znepříjemňovala život.

Když získal roli v Takových normálních zabijácích Olivera Stonea, kde měl hrát sériového vraha, nevyhnutelně se musel vrátit k odkazu svého otce. A to nejen na place. Nutila ho k tomu média. V jednom z rozhovorů prozradil, že bez ohledu na to, co zrovna točí nebo dělá, otcův stín nad ním stále visí. „Mám v sobě něco násilnického. Nikdy nevím, co tuhle mou část vyprovokuje. Je to, jako kdybych nad ní vůbec neměl kontrolu.“ Což je prý důvod, proč se vždycky hodně pral.

I když je Woody opravdu známým a slavným, ceny za filmové role se mu celý život vyhýbají. Zprvu si s tím lámal hlavu, teď už ví, že život je o něčem úplně jiném. „První nominace, Zlatý glóbus, byla velký zklamání. Ale v době, kdy jsem se dopracoval k Oscarům, už jsem si řekl: Kašlu na to, vím, že nevyhraju. Užiju si party,“ vysvětlil s odstupem času novinářům Woody, který si občasné neúspěchy možná kompenzoval svou celoživotní láskou, marihuanou.

Woody Harrelson s manželkou Laurou mají tři dcery.Zdroj: Profimedia

Lepší já

Právě marihuana pomáhala Woodymu se zvládáním vnitřních démonů. V jejím oparu strávil nemalou část svého života. I když párkrát už se s trávou skoncovat pokusil: „Chci se dát do kupy, mít čistou hlavu a skutečně vnímat, co se děje v mým životě i ve světě. Ale přiznávám, že někdy je to těžký.“ Naštěstí našel ještě účinnější způsob, jak se stát lepším člověkem.

Už víc než třicet let dává jeho životu směr Laura Louie, které vděčí za všechno, co má. Jak se osudová láska zrodila? „Dva a půl roku byla moje asistentka a jedinkrát jsem se jí nedotkl. Pak jsem ale odletěl do Afriky a nemohl na ni přestat myslet. Tak jsem pro ni napsal písničku, kde bylo všechno, co jsem jí chtěl říct. A když jsem se vrátil, zahrál jsem jí to.“ Hudební vyznání se dočkalo náležitě romantické reakce.

Laura přiznala, že ona je do něj zamilovaná prakticky od začátku, kdy pro něj začala pracovat. Woody ji vzal do náruče a odnesl do své ložnice. Alespoň tak to vypráví on… Netrvalo dlouho a narodila se jim první dcera, pak následovaly další dvě, ale na svatbu se zapřisáhlým odpůrcem manželství si Laura musela počkat až roku 2008.

Těší se na legalizaci

Přes zimu a na jaře se Woody Harrelson skutečně nenudil. Dostal totiž nabídku, která se neodmítá a začal podnikat v oboru, který mu je velmi blízký, možná i bližší než samotné herectví. Otevřel si vlastní lékárnu, kde prodává výrobky z konopí a při slavnostním otevření se neváhal podělit o své dojmy. „Je to nejlepší den, který jsem za poslední dobu prožil. V této lékárně zatím prodávám různé značky konopí a zaměřuji se na organické, kalifornské a na slunci pěstované odrůdy.“

Herec však věří, že již brzy spatří světlo světa jeho vlastní značka marihuany, která bude určena k přímé spotřebě. Jeho lékárna je totiž už nyní připravena na vše, její součástí je totiž i konzumní salonek. Harry věří, že marihuanu si budete moci již brzy vykouřit v jeho podniku. Stejně, jako to je možné třeba v Amsterdamu.