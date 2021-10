O obsahu pořadu This Cultural Life, který se bude vysílat 23. října, píše list The Guardian.

"Já jsem ten rozpad (kapely) nevyvolal. Byl to náš Johnny," prohlásil McCartney. The Beatles podle něj v té době dělali velmi dobrou hudbu a jemu bylo mu líto, že se rozešli. "Byla to moje kapela, moje práce, můj život. Chtěl jsem v tom pokračovat," dodal.

John Lennon podle McCartneyho v té době začínal svůj vztah s Yoko Ono. Chtěli na sebe mít čas a Lennon měl také tendenci dělat si věci po svém. Možná i proto se chtěl odpoutat od kapely, domnívá se McCartney.

Mnozí fanoušci byli dlouhá léta přesvědčeni, že za rozpad skupiny může Paul, protože v roce 1970 na otázku novináře odpověděl jako první, že The Beatles už neexistují. Ve skutečnosti byl ale podle McCartneyho konec kapely jasnou a dohodnutou věcí už několik měsíců, ale tehdejší manažer kapely Allen Klein všechny čtyři členy požádal, aby o tom mlčeli, než uzavře několik důležitých obchodních smluv. McCartney dnes říká, že byl prostě jen první, kdo už nevydržel mlčet.