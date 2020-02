Doslova. „S taťkou jsme jeli na kontrolu k doktorovi do Plzně a po cestě jsme měli dopravní nehodu, která mi na nadcházející rok změnila život,“ smutně vzpomínal na nešťastnou událost Lukáš Veitl.

Smutnější byla o to více, že to byla nehoda nezaviněná, když řidič bezohledně předjížděl, čímž způsobil dopravní nehodu, a následně bez pomoci ujel. „Mě museli vyprostit z auta hasiči společně s mým taťkou a poté nás oba transportovali do nemocnice. Já utrpěl během nehody frakturu dvou obratlů, a aby toho nebylo málo, měl jsem urvané obě kýly,“ vracel se Veitl ke zraněním, která následně zásadně ovlivnila nejen sportovní život.

„Měli dopravní nehodu, která mi na nadcházející rok změnila život.“

Čtvrt roku tak musel talentovaný kulturista oželet ´železa´, kdy jeho životní láska, kterou kulturistika byla, dostávala velké trhliny.

„Měsíc jsem byl připoután na lůžko v nemocnici a poté jsem byl dva měsíce v domácí péči s omezeným pohybem a vůbec jsem nevěděl, jestli se ke kulturistice vůbec vrátím,“ poukázal Veitl.

„Měsíc jsem byl připoután na lůžko v nemocnici. Vůbec jsem nevěděl, jestli se ke kulturistice vůbec vrátím.“

Ale nestalo se tak. Touha navrátit se zpět mezi tuny železa byla silnější. Tím se potvrdilo rčení, že vše zlé je pro něco dobré.

„Všechno bylo hlavně o hlavě, když po prvním měsíci jsem se poprvé postavil a učil se opět chodit. Další dva měsíce jsem se musel pohybovat pouze s korzetem, takže to bylo psychicky hodně náročné,“ přiznává.

V hodně těžkých časech, kterými si Veitl procházel, však přišla důležitá a hlavně potřebná pozitivní energie, kterou mu servírovala nejen rodina, ale také fanoušci či kamarádi. Tím nastartoval novou životní etapu. „Bylo hodně těžké se navrátit zpět do běžného života, ale díky velké podpoře od mé rodiny a přítelkyně, kteří mi hodně pomáhali, a také podpoře fanoušků na instagramu, na kterém se prezentuji, jsem dostal sílu bojovat a navrátit se zpět, což si myslím, že se podařilo. Právě za velkou podporu patří všem srdečné poděkování, hodně to pro mě znamená a vážím si toho,“ vzkazuje ještě dodatečně velké poděkování Veitl.

„Všechno bylo hlavně o hlavě, když po prvním měsíci jsem se poprvé postavil a učil se opět chodit."

Po rehabilitacích, které trvaly další tři měsíce, pak přišlo na pořad vytoužené svolení doktorů pomalu zatěžovat oslabené svalstvo.

„Během svého zranění jsem shodil šestadvacet kilo, takže jsem musel pomalu a jistě opět dávat tělo do kupy. Nebylo to lehké, ale podařilo se to,“ s úsměvem podotkl Veitl. „Nemalou zásluhu na mém znovuzrození mají moji sponzoři, kteří mě hodně podpořili v mém návratu, ať už jde o pražskou Nebbii fitness, Myprotein.cz či Johnreedfitness_czechia, kde se momentálně připravuji na svou další soutěž,“ pochvaloval si pomoci sponzorů student druhého ročníku pražské Vysoké školy finanční a správní.

A právě co dohánět měl kvůli nehodě i v rámci školní výuky. „Musel jsem si zařídit individuální studijní plán, což pro mne bylo o něco těžší než běžné prezenční studium, na které jsem byl doposud zvyklý,“ vypočítával Veitl.

"Musel jsem pomalu a jistě opět dávat tělo do kupy. Nebylo to lehké, ale podařilo se to.“

Ten má před sebou novou budoucnost, kterou si chce řádně užívat. „Mým prvním cílem je získat titul inženýra, a co se týče cíle ve sportu, chtěl bych se umístit na mistrovství Evropy v naturální kulturistice v kategorii Mens physique, které bude na programu ve Francii 20. června 2020, co nejvýše,“ odtajnil své cíle Veitl. Cestu za jeho cílem mohou sledovat zájemci na instagramovém účtu lukasveitl. „S nadsázkou mohu říci, že co tě nezabije, to tě posílí, ať se to týká vzdělání nebo osobního života. Člověk, který si toto zažije, poté přehodnotí své životní priority a života si začne vážit a užívat, stejně tak jak to mám já,“ dodal závěrem Lukáš Veitl.