/ŽIVNOSTNÍCI V ÚZKÝCH/ Opravna oděvů v Praze – Strašnicích je sice jen malý kamrlík o zhruba patnácti čtverečních metrech, ale za přísných vládních opatření musel zůstat uzavřen i tento prostor pro poskytování služeb. Majitelky opravny Eva Vimmerová a Petra Huřtáková si pondělní znovuotevření pochvalovaly, ale nevyhnuly se ani kritice vládních opatření.

Opravna oděvů v Praze – Strašnicích. | Foto: www.opravyodevu.unas.cz

„Protože patříme do skupiny těch, kteří mohli svou provozovnu otevřít hned v první vlně, jsme samozřejmě spokojené. Nedávalo by smysl čekat na to třeba další týdny. Stejně nás ale zarazilo, že i naši opravnu hned zavřeli a pak vyzvali lidi, ať šijí roušky. Vždyť jsme švadleny, mohly jsme být užitečné. Místo toho jsme jen otevřely okno pro výdej již hotových oprav, nové jsme přijímat nesměly,“ diví se Eva Vimmerová.