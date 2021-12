Fond Wine Management existuje na českém trhu tři roky a jeho portfolio tvoří 667 investičních lahví whisky a 23 418 vína. U příležitosti oslav představil nejnovější akvizici v podobě The Macallan Red Collection, trojice lahví z legendární skotské palírny Macallan obsahuje nápoje staré 71, 74 a 78 let. Jejich hodnota přesahuje šest milionů korun. „Je to obrovský úspěch nejen pro náš fond, ale i pro celou republiku. Macallan je ikonická značka a patří mezi symboly skotské národní hrdosti,“ uvedl spoluzakladatel fondu Martin Nejedlý.