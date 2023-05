Společnost GZ MEDIA sídlí v Loděnici u Berouna a je největším výrobcem vinylů na světě. Její historie sahá až do padesátých let minulého století. Od výroby vinylů nikdy neupustila, ani přes výrazný pokles zájmu o toto médium v devadesátých letech. Dnes jsou vinyly na vzestupu a firmě se její odhodlání a přesvědčení vrací ve velkém. Český podnik na trhu v současnosti stojí dokonce proti nejslavnější metalové kapele světa – Metallice. Na otázky odpovídal Michal Štěrba, generální ředitel GZ Media.

Firma GZ MEDIA sídlí v Loděnici u Berouna a je největším výrobcem vinylů na světě. Na fotografii desky z automatického lisu | Foto: se svolením GZ Media

Podle zprávy Recording Industry Association of America (RIAA, organizace, která v USA reprezentuje hudební průmysl) jednotkové prodeje vinylových desek loni poprvé od roku 1987 překonaly prodeje CD. Čím si vysvětlujete tento vzestup vinylů?

Gramofonová deska je produkt, který nabízí zcela jiný rozměr zážitku z poslechu a vlastnictví hudby. Je to přesný opak ke streamovacím službám a skvěle se vzájemně doplňují.

Podle vašich slov pro Český rozhlas vaše firma věřila, že se gramofonová deska vrátí zpátky na trh v takové síle. Přesvědčovala vás o tom nějaká data, nebo šlo pouze o dobrou intuici?

Rostoucí zájem o vinyly sledujeme již řadu let a jako první jsme se nebáli na tuto kartu vsadit a investovat stovky milionů do jejich rozvoje a rozšíření kapacit. Zcela jistě za tím byla jistá míra rizika, ale na základě prodejních statistik a jednání se zákazníky jsme byli přesvědčeni, že se jedná o správné kroky, což se také nyní potvrzuje.

V Loděnici za den vyrobíte téměř 200 tisíc desek, tvoříte čtvrtinu světového trhu. Jak je těžké udržet ve výrobě krok s narůstající poptávkou po vinylech?

Bylo to velmi těžké, především v předcházejících několika letech. Na jedné straně byl obrovský zájem o desku podpořený covidovým uzavřením a zvýšeným zájmem fanoušků o domácí konzumaci hudby a na druhé straně zase byla řada omezení v logistice a nedostupnosti surovin. V současné době se poptávka s nabídkou vyrovnává a mít výrobní kapacitu není jedinou zárukou úspěchu.

Připraveno pro lisování.Zdroj: se svolením GZ Media

Jak moc je těžké obstát na světovém trhu v konkurenci s dalšími velkými hráči?

Vzhledem k tomu, že jsme řadu kroků udělali dříve než konkurence, tak máme náskok, díky kterému rosteme rychleji než ostatní firmy v odvětví. Konkurence se nebojíme a jasně dokazujeme, že i česká firma může uspět ve světovém měřítku a vítězit. Na druhou stranu kroky našich konkurentů bedlivě sledujeme a děláme vše, abychom se inspirovali tam, kde nám to dává smysl, nebo se poučili z jejich chyb.

Na trend vysokých prodejů vinylů zareagovala také kapela Metallica, která koupila většinový podíl jedné z předních lisoven v USA - Furnace Record Pressing. Znamená to tedy, že jedním z vašich velkých konkurentů je už přímo i jeden z interpretů. Jak moc je tato situace ve vašem byznysu nezvyklá?

Ano, Metallica majetkově vstoupila do Furnace Record Pressing. Pro nás to znamená, že zřejmě budeme v našem závodě vyrábět méně desek tohoto interpreta, ale jinak z toho žádný dramatický závěr nedělám. Furnace je jednou z desítek firem, se kterými si konkurujeme, na tom změna vlastníka nic nemění.

V Loděnici se věnujete také polygrafii. Dokážete v tom obrovském objemu zakázek najít nějakou, která je pro vás z nějakého důvodu speciální nebo něčím atypická?

Denně tu vyrobíme stovky různých zakázek od hudby přes náročná balení pro kosmetiku, elektroniku a jiná odvětví. Jsem hrdý na každou dobře odvedenou zakázku a neumím vybrat jednu, která by byla natolik výjimečná. Výjimečný je sortiment a jeho šíře, kterou tu dokážeme zvládnout.

Loni jste otevřeli už svoji třetí lisovnu v severní Americe, a to v Nashvillu. Představuje pro vás nějakou symboliku to, že dnes vyrábíte vinyly i ve městě, které je považováno za Mekku country hudby?

Určitě, být v Nashvillu je zásadní a výjimečné. Z tohoto města se postupně stává centrum americké hudby (nejen country). Jsou tam distribuční sklady a všechna velká vydavatelství zde mají nějakou formu zastoupení, od kanceláří přes nahrávací studia.

GZ Media se věnuje také polygrafii. Zde je příklad - obal alba Joshua Tree od kapely U2.Zdroj: se svolením GZ Media

Historii vaší firmy shrnuje kniha Gramofonka – Z Loděnice do velkého světa. S tou vám pomáhala i veřejnost v projektu Hledá se stará Gramofonka. Jak moc náročné bylo dát tuto publikaci dohromady se všemi informacemi, zdroji, vzpomínkami a fotografiemi?

Knihu Gramofonka jsme zpracovávali přes rok, byl to náročný projekt, ale těšilo nás to. Měli jsme štěstí, že na vytvoření knihy s námi spolupracoval Mirek Čepický a příběh Gramofonky a jejích lidí napsal tak zajímavě a poutavě. Kniha je velmi obsáhlá, má přes 330 stran a váží skoro 3,5 kg. Velkou pomocí byli lidé, které jsme oslovili a kteří nám opravdu vstřícně pomáhali. Poskytli nám své příběhy, fotky či dokumenty. Je třeba také zmínit historičku Danu Hradilovou, která do knihy zpracovala celou historickou část.

Dá se najít nějaký zlomový okamžik, díky němuž jste prorazili na světový trh?

Rozhodující bylo rozhodnutí zkonstruovat a začít sériově vyrábět vlastní výrobní zařízení – lis na gramofonové desky. V té době žádné nové zařízení na světě neexistovalo a byli jsme jediní, kteří mohli rychle rozšiřovat své kapacity, a to nejen v České republice.

Jak se díváte na budoucnost vinylů? Jak dlouho si myslíte, že budou jejich prodeje růst?

Odhadnout vývoj poptávky je velmi těžké. Je pravděpodobné, že nebude dále pokračovat dramatický růst prodejů desek. Na druhou stranu se dnes jedná o opravdu významný trh, který přináší stále řadu příležitostí, třeba v podobě možnosti zvyšování tržního podílu na trhu.

Kontrola kvality automatickým systémem Teldec RevoxZdroj: se svolením GZ Media

Jste připraveni také na možnost, že se prodeje vinylů zastaví, popřípadě že začnou znovu klesat jako například v devadesátých letech?

Myslím si, že jsme. Několikrát v minulosti jsme stejnou situaci zažili (klesající zájem o kazety, CD a DVD) a vždy jsme se dokázali přizpůsobit a najít jiný směr rozvoje firmy. Koneckonců právě proto jsme také velkou tiskárnou, která vyrábí luxusní a komplikované obaly.

GZ Media v číslech



• Kolik vinylů vyrobí v Loděnici za den? - Téměř 200 tisíc.

• Jaký podíl světového trhu má ve výrobě vinylů GZ MEDIA SKUPINA? - Čtvrtinu.

• Kolik výrobních závodů má GZ MEDIA SKUPINA po celém světě? - 8

• Kolik má GZ MEDIA SKUPINA zaměstnanců po celém světě? - Více než 2700.

• Firma se věnuje také polygrafii. Které desky byly nominovány na GRAMMY 2022 v kategorii Nejlepší box nebo Nejlepší speciální edice a zároveň byly výtvorem GZ Media?

- George Harrison - All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition (vítěz)

- Gang of Four - 77-81

- Mac Miller - Swimming in Circles



Zdroj: Michal Štěrba a GZ Media