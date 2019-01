Praha /FOTOGALERIE/ - Český film stále nemá své muzeum. Změnit to chtějí studenti filmové vědy. A tak připravují už druhou výstavu.

Co je to proxinoskop a jak funguje Laterna magika? Nejen na tyto otázky odpoví nová filmová výstava Adély Mrázové, Terezie Křížkovské a Jakuba Jiřiště. S děvčaty jsme si popovídali o přípravách nové výstavy i projektu celého muzea. Kdy se ho Pražané dočkají a co na ně v rámci nové výstavy čeká?

Rozjíždíte druhou filmovou výstavu. Jak to ale vypadá se samotným muzeem?

TK: Stále hledáme prostory. Zatím jsme ještě nenašli místo pro velké muzeum. Proto jsme se rozhodli jít cestou výstav. Ty nám umožňují postupně budovat expozici, která by se jednou mohla přestěhovat do větších prostor.

Když jste před čtyřmi lety začali dávat do kupy první plány, čekali jste, že touto dobou už budete mít muzeum otevřené?

AM: U prvního kafe jsme si možná mysleli, že už muzeum bude stát. Po první výstavě jsme ale pochopili, že to tak jednoduché nebude. Mysleli jsme si, že najdeme prostor, ve kterém budeme zkoušet, co by mohlo fungovat. To bylo hodně naivní. Hledání prostoru trvá dlouho. Doufáme, že by muzeum mohlo stát tak za pět let.

TK: To je takový náš deadline. Představa, že se za deset let potkáme a budeme připravovat třeba sedmou výstavu, není zrovna lákavá. To už bychom zešedivěli.

V čem je vlastně problém? Proč se vám zatím nepodařilo muzeum otevřít a jdete raději cestou výstav?

AM: Jediným problémem je sehnat prostor. To je velká politika. Vyrazili jsme na magistrát a do městských částí, obešli všechny důležité lidi. Budovu by nám teoreticky mohli poskytnout i za korunu. Jenže by se nejprve muselo na filmové muzeum vypsat výběrové řízení, které bychom ani nemuseli vyhrát. Všechno je to velmi zdlouhavé. Jít touto cestou, neměli bychom ani muzeum, ani výstavu.

Chybí v Praze politická vůle otevřít muzeum filmu?

AM: Nikdo o něj nemá moc velký zájem. Pokud nejde o prioritu, nejsou zpracované dokumenty a vyčleněné peníze, stát či ministerstvo kultury neřekne: „Super projekt, tady máte budovu." Spíš budeme muset najít prostory náhodou, jako teď na výstavu.

TK: Na druhou stranu nás stát podporuje. Podařilo se nám sehnat různé granty, takže finanční podporu máme i od ministerstva kultury i Státního fondu kinematografie.

Peníze sháníte i pomocí crowdfundingové kampaně na Hithitu. Proč jste sáhli po tomto druhu financování?

AM: Realizovat výstavu je finančně náročné. Vyžaduje to financování z různých zdrojů. Veřejná sbírka je poslední možností, jak sehnat zbývající peníze na výrobu exponátů. Navíc pokud se nám to podaří, podpoří nás stejnou částkou i Nadace Vodafone. Filmové muzeum chceme otevřít pro veřejnost, a proto je důležité zjistit, zda to, co děláme, má právě pro budoucí návštěvníky smysl a zda se za nás postaví.

Na podporu kampaně jste natočili krátká videa s úryvky slavných českých filmů. Videa jsou velmi zdařilá. Jak vás to napadlo?

TK: Nápad vznikl před první kampaní. Neměli jsme ještě co ukazovat a přemýšleli, jak celou věc pojmout. Slavné české filmy nám přišly jako hravá a srozumitelná forma, která lidem něco poví.

Studujete, pracujete, připravujete výstavy. Stíháte ještě chodit do kina na filmy?

TK: Snažíme se. Když máme možnost, vyrazíme alespoň na týdenní festival, kde vidíme filmů spoustu. Chceme je načerpat na další měsíce, kdy pak do kina nevy- razíme.

Před první výstavou jste hledali inspiraci také v zahraničí. Jak bude vypadat nová výstava na Národní třídě?

TK: Nejdůležitější pro nás je, aby naše muzeum nebylo jenom kulturní, ale i vzdělávací institucí. Podle toho tvoříme i naše výstavy. Snažíme se, aby byly hravé a interaktivní. Nechceme shromažďovat exponáty, jako to dělá třeba Národní technické muzeum.

Jakou cestou chcete jít?

TK: Vyrábíme nové repliky, které jsou moderní a přívětivé pro návštěvníky. Chceme, aby se nebáli na exponáty sahat, vyzkoušet si je a skrze zkušenost objevovali film, učili se o něm a odhalovali kulturní, politické i společenské souvislosti dějin naší země.

V rámci minulé výstavy si návštěvníci mohli vyzkoušet třeba tvorbu ruchů do filmu. Co se naučí tentokrát?

AM: Zaměřili jsme se na téma, které předchází samotnému vzniku filmu, na určitou prehistorii. Snažíme se vysvětlit, jak oko vnímá obraz a jeho pohyb. Mluvíme o Purkyněm a jeho vynálezech. Zároveň jsme nechali vyrobit repliky zootropů, praxinoskopů a laterny magiky. Vím, že laterna magika je jednoduchý promítací přístroj.

Co jsou ale zootropy a praxinoskopy?

TK: Na tyhle přístroje už se téměř zapomnělo. I proto jsme nakonec jako jedno z témat vybrali prehistorii. Jsou to jednoduché optické vynálezy, které předcházely vzniku filmu. Vlastně ukazují první kratičké animované filmy.

Jak fungují?

TK: Vloží se do nich série obrázků, které se pomocí velmi jednoduchého mechanismu rozpohybují. Všichni si s nimi budou moci pohrát. Pracujeme i na současné instalaci s virtuální realitou. Lidé si dále vyzkouší tvorbu animovaných filmů a různé techniky toho, jak film rozpohybovat.

Minulá výstava měla tři témata. Bude jich mít tato také více?

AM: Budou také tři. První se týká prehistorie. Druhá se bude věnovat animovanému filmu. Třetí jsme ponechali z minulé expozice, a to československou meziválečnou avantgardu. Instalaci jsme trochu obměnili, přizpůsobili novým prostorům a rozšířili.

Jaké je připravovat druhou výstavu? Máte o rok více zkušeností.

TK: Zkušenosti jsou znát. Na druhou stranu je to úplně nová výzva. Minulý rok jsme naplňovali prostory galerie, která byla určena pro současné umění. Tady máme prostory, které měly být kanceláře. Když jsme přišli poprvé dovnitř, nebylo tam nic. Ze stropů trčely dráty. Moc jsme nevěděli, co s tím. Spolupracovali jsme se studenty architektury, kteří nám pomohli udělat plány a prostor rozčlenit.

Hovoříme o studentech architektury. Na vzniku muzea se ovšem podílí celá řada odborníků. S kým vším spolupracujete?

TK: Máme v týmu studenty z Filozofické fakulty, FAMU, DAMU i studenty z UMPRUM nebo ČVUT. Všichni konzultují i s učiteli. Tím, že jsme se tentokrát zaměřili na prehistorii, je pro nás velký oříšek rekonstruovat optické vynálezy. Nedávno jsme konzultovali s optiky, optometriky a fyziky.

