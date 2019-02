Praha - Život jí převrátil syn, který se narodil s Downovým syndromem. Erika Vosáhlová se vzdala prodeje luxusního zboží a zaměřila se na znevýhodněné děti.

Erika Vosáhlová se svým synem. | Foto: Archiv Eriky Vosáhlové

Erika Vosáhlová prožívá život plný převratů. Osud před ni postavil nelehký úkol: postarat se o syna s Downovým syndromem. Navíc se jí rozpadlo manželství. Tyto události změnily způsob jejího uvažování i profesní uplatnění. Z oblasti prodeje luxusního zboží přesunula svou pozornost na znevýhodněné děti.

Teď už několik let pracuje pro Komunitní centrum Motýlek, které se zabývá pomocí dětem se zdravotním postižením. „Věnuji se PR, organizuji různé akce, hledám dárce, komunikuji s nimi a podobně," vyjmenovává Erika svůj běžný program.

Nejstaršímu hráči bylo 92 let

Mezi nejúspěšnější akce Eriky patří Puzzlemánie. Té se letos v dubnu zúčastnilo přes 400 hráčů. Smyslem akce je nabídnout možnost zahrát si s puzzlemi komukoli, handicapovaným i zdravým, bez ohledu na věk či jiná kritéria.

„V minulosti byl naším nejstarším hráčem pán, kterému bylo 92 let," směje se organizátorka. Smysl má podle ní akce zejména pro handicapované děti, které tak zažijí unikátní pocit vítězství. „Když ještě po týdnu vidím spolužáky mého syna, jak stále nosí medaili na krku, je to přesně důvod, proč akci děláme," připomíná Erika. Puzzlemánie se tak stává jednou z příležitostí, kdy můžou handicapované děti zažít veřejný úspěch.

Život je plný změn

Vystudovala střední průmyslovou školu a dál její kroky vedly směrem k práci v rodinné firmě. Poté, co se Erice Vosáhlové narodil syn a rozpadlo manželství, rozhodla se, že musí překopat svůj život. „Dítě vám samozřejmě naprosto převrátí hodnotový žebříček. Chtěla jsem začít pomáhat," popisuje Erika.

Prvním krokem bylo studium. Přihlásila se na vysokou školu na obor speciální pedagogika. „Mým cílem bylo dozvědět se vše, co mi pomůže při práci s mým synem. Původní plán byl, že tam strávím tři roky. Nakonec jsem úspěšně završila magisterské studium," vysvětluje zanedlouho trojnásobná maminka.

Prodejem se zabývá dál

Pak už to byl jen krůček k tomu vydat se za prací do neziskového sektoru. „Oslovila jsem organizaci, kterou jsem znala z praxe během studia, a to Sdružení na pomoc dětem s handicapy," vypráví Erika. Společnost provozuje zmiňované Komunitní centrum Motýlek.

Nejprve se práci pro organizaci zabývala spíše ve svém volném čase. Postupně ale dospěla k názoru, že prodávat luxusní zboží už nechce. „Setkávala jsem se s jinak smýšlejícími lidmi, kteří utráceli peníze za věci, které tu hodnotu podle mě úplně neměly," uvádí Erika. „Viděla jsem, že ty peníze jsou potřeba jinde, neuspokojovalo mě to," dodává. Prodejem se nyní sporadicky zabývá dál. A to jednou ročně při vánočním trhu, kde jsou jejím sortimentem rukodělné výrobky rodičů a dětí z Motýlku, přátel nebo i dobrovolníků.

Nejvíce se baví obyčejnými věcmi

Se synem se snaží pracovat po všech stránkách. „Je mu teď 13 let. Chodil do klasické školky a nyní navštěvuje speciální základku v Krči. Měli jsme vždycky štěstí na učitele," popisuje Erika.

Od malička se syn věnuje muzikoterapii, logopedii a různým dalším kroužkům, které ho dále rozvíjejí. Nejvíce ho ale zajímá příroda. „Nejraději kouká do nebe. Baví ho obyčejné věci, které my už dělat neumíme," vysvětluje.

V oblasti inkluze má ale Erika jasno. Ve školce to smysl může mít, ve škole je tato otázka už složitější. „Myslím, že je to individuální. Hodně záleží na konkrétním dítěti. Každé je jiné, ani děti s Downovým syndromem nemůžete mezi sebou porovnávat," dodává. Podle Eriky ale vždy nakonec záleží zejména na lidech. „Jsem vděčná, že máme na učitele velké štěstí. Škola je podle mě především o jejich osobnostech," shrnuje Erika.

