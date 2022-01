Tragické následky požáru bytu v Andrštově ulici: jeden člověk zemřel

"V úterý krátce po 18.hodině vyjížděly posádky Záchranné služby ASČR Praha-západ z výjezdových základen Davle a Zbraslav k nahlášené explozi tlakové nádoby v obchodě s potravinami v obci Psáry. Na místě se nacházely dvě zraněné osoby, které byly po ošetření transportovány do pražských nemocnic," uvedl mluvčí záchranky Jiří Rychvaldský. Středně těžce zraněný byl převezen do vinohradské a druhý zraněný do motolské nemocnice.

"Zásah probíhal ve spolupráci se státní policií, HZS Jílové u Prahy, JSDH Dolní Jirčany a Městskou policií Vestec," doplnil Rychvaldský.