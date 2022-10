Podle záběrů na videu kolem požáru projížděla míchačka s betonem. Její řidič zastavil, aby plameny uhasil. Měl na to potřebné vybavení i dostatek vody. Ke všemu to nebyl jen obyčejný kolemjdoucí. Sám je několik let členem Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov.

Mluvčí hasičů oceňuje, že se řidič zachoval statečně a duchapřítomně. „Ale nemůžeme občany nabádat, aby postupovali stejným způsobem, pokud by mohlo dojít k jejich zranění,“ připomněl zároveň. Podle zákona o požární ochraně mají lidé povinnost uhasit požár, pokud je to možné. Příkladem může být třeba uhasit doutnající koš na zastávce lahví vody. Jenže v tomto případě by mohlo dojít k popálení nebo nadýchání zplodin hoření. „Takže hašení požárů fyzickými osobami schvalujeme, ale ne za cenu ohrožení jejich života nebo zdraví,“ dodal Daniel Fík.

Hasiči proto doporučují vybavit si osobní automobily hasícími přístroji, které stojí pár set korun a mohou uhasit požáry už v počáteční fázi.