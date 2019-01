Praha - Na tu poslední raději zapomeňte, radí pražští hasiči. Řeč není o novoročních předsevzetích a loučení s cigaretkami (i když zrovna neopatrní kuřáci příslušníky požárních sborů nezřídka zaměstnávají), ale o odklízení s vánočního stromku.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Přesněji: o zapalování té poslední svíčky nebo prskavky předtím, než se lidé rozhodnou stromek zlikvidovat. Mohlo by totiž nastat loučení nejen s atmosférou vánoční pohody, ale i s vybavením bytu – a to ještě v tom lepším případě, varuje Pavlína Adamcová z centrály Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

Hasiči by podle jejích slov uvítali, kdyby se tradice odstrojování vánočních stromů a vůbec odklízení veškeré vánoční výzdoby (jako jsou adventní věnce či betlémy) po tříkrálovém dnu obešla bez zbytečných požárů. „Upozorňujeme na to, že jehličí je v tuto dobu už hodně suché – a nedoporučujeme zapalovat poslední svíci či prskavku z důvodu možného vzplanutí dekorace," zdůraznila Adamcová.

Požár vzešlý od svíčky na adventním věnci těsně před svátky na Vinohradech nepřežili dva lidé a pes (alespoň tomu nasvědčují prvotní poznatky k tragickému případu, jehož okolnosti nadále zůstávají v šetření); přímo na Štědrý den pak hasiči v Praze zasahovali u dvou hořících vánočních stromků podpálených prskavkami – přičemž v souvislosti s těmito požáry záchranáři pomáhali dvěma mužům a dítěti.

Usychající stromky jsou ke vznícení náchylnější

Rozhodně ale neplatí, že s koncem svátků by požáry stromků ustaly. Potvrzují to hned dva letošní případy – a hasiči by přáli sobě i občanům, aby k nim už nepřibyl žádný další. Právě proto vybízejí k opatrnosti při odklízení vánoční výzdoby – přičemž varují, že usychající stromky jsou ke vznícení náchylnější.

Největším letošním povánočním požárem, který zaměstnal i záchranáře odvážející do nemocnice tři pacienty, byl oheň v Biskupcově ulici na Žižkově, řádící přímo na Nový rok. Plameny zachvacující vánoční stromek poškodily vybavení dětského pokoje, kouř navíc očadil nejen zdi a stropy v této místnosti, ale i na chodbě. Způsobená škoda se podle odhadu vyšplhala na 70 tisíc korun. „Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při používání pyrotechniky – prskavky," připomněla v úterý Adamcová.

Podobného jmenovatele má i požár v panelákovém bytě na Černém Mostě, kam hasiči ze Strašnic a Satalic přispěchali v sobotu ráno. Tentokrát hořelo v obýváku, kde oheň vzešel od svíčky na adventním věnci. Třebaže uživatelka bytu ulila plameny vodou ještě před příjezdem hasičů, oheň stačil zničit stolek, poškodit podlahu obývacího pokoje i malbu na stěnách a na stropě. „Způsobená škoda je odhadnuta na 30 tisíc korun," připomněla Adamcová.