/FOTOGALERIE/ Ve středu 23. ledna 2019 zasahovali pražští hasiči při požáru obytného domu v Jurkovičově ulici, kde hořel vánoční stromeček. Divíte se? Ne, datum je správně. Nešťastná událost se odehrála měsíc po Vánocích. V ulicích hlavního města se ještě teď válí spousta smrků, jedlí či borovic. Pražské služby upozorňují, že vysloužilé stromky nepatří do popelnic.

Nevyhazujte vánoční stromky do popelnic, prosí Pražské služby. | Foto: Pražské služby

O středečním požáru informoval Martin Kavka, mluvčí pražského hasičského záchranného sboru. Na místo vyrazily jednotky z chodovské, strašnické a krčské stanice. „Hasiči zasahovali vnitřní částí budovy, aby lokalizovali požár stromku a sedací soupravy v bytě. Část hasičů zachránila uživatelku bytu pomocí výškové techniky. Plameny byly lokalizovány za deset minut po příjezdu, následovalo odvětrání bytu a části společných prostor domu,“ popsal akci mluvčí Kavka.

Vyšetřovatel na místě zjistil, že příčinou byla nedbalost při manipulaci s prskavkou na vánočním stromku. Škodu odhadl na 100 tisíc korun. Zdravotnická záchranná služba převzala do péče záchraněnou ženu, která byla vyděšená. Je pravda, že pokud byl stromeček živý, musel být pořádně vyschlý, takže snadno vzplál.

I když jsou svátky dávno pryč a většina lidí odstrojuje stromky i další symboly Vánoc kolem Tří králů, přesto i na konci ledna se může stát něco podobné jako na Hájích. A nebo vyhozené vánoční stromečky komplikují svoz odpadu. Pražské služby prosí obyvatele metropole, aby je nevyhazovali do popelnic.

Pozor na popelnice za plotem nebo ve vnitroblocích

„V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. To se týká například pražských sídlišť,“ popisuje nejjednodušší způsob likvidace Radim Mana, tiskový mluvčí Pražských služeb. Městská společnost v tiskové zprávě dodává, že v případě směsných odpadních nádob ve vnitroblocích i pro majitele rodinných domků platí jiný postup.

„Popelnice za plotem rodinného domu nebo ve dvoře vnitrobloku se považuje za neveřejnou. Ani její pravidelné přistavování před objekt tento stav nemění. Z toho důvodu žádáme občany, aby neodkládali stromky vedle takových nádob, a to ani v momentě, kdy je popelnice přistavena před objekt k pravidelnému svozu. Správné místo pro vysloužilý stromek je v těchto případech separační stanoviště s barevnými kontejnery,“ vysvětluje mluvčí Mana.

Aby na ulici u popelnic nezůstávaly pohozené, je důležité načasovat umístění nepotřebné vánoční dekorace na svozový den - nebo pár hodin předtím. S umělým stromkem musejí podle Pražských služeb lidé do sběrného dvora. Očekává se, že během ledna a února pracovníci magistrátní firmy svezou přes 300 tisíc vánočních stromků. „Jejich cesta končí u odběratele zabývajícího se zpracováním dřeva. Špatně znečištěné či odstrojené stromky putují k energetickému využití do ZEVO Malešice. Společnost Pražské služby nedoporučuje odnášení stromků do lesa. Zapomenuté ozdoby a dekorace představují hrozbu pro divokou zvěř,“ upozornil Mana.