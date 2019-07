/FOTOGALERIE, VIDEO/ Žena se ocitla v pondělí odpoledne v zoufalé situaci. V Lamačově ulici na pražském Barrandově jí začalo po zaparkování hořet auto. Majitelka vozidla zavolala policisty, kteří se ještě před příjezdem hasičů snažili požár zlikvidovat hasicím přístrojem ze služebního auta.

Členům policejní pohotovostní motorizované jednotky se sice oheň uhasit nepodařilo, ale alespoň odtlačili do bezpečí další vůz, který mohl vzplát taky. „Majitelka vozu policisty ještě požádala, jestli by jí z hořícího auta vyndali kabelku, kterou tam nechala, když z něj utíkala. Jeden ze zasahujících policistlů do auta vlezl a kabelku s doklady a mobilním telefonem zachránil,“ sdělil k případu mluvčí pražské policie Jan Daněk.