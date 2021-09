Kromě středočeských hasičů vyjížděla k požáru také dobrovolná jednotka z pražských Řeporyjí. Velitel zásahu rozhodl, že nechá stoh kontrolovaně vyhořet, na místě tak hasiči, kteří zároveň ochlazovali přilehlý les, zůstali až do středy.

Hasiči z Prahy i Středočeského kraje vyjížděli v noci na středu k požáru stohu do obce Ořech u Prahy.

