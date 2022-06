Noční požár na Karlově náměstí v Praze: jeden mrtvý, osmdesát lidí evakuovaných

Dům v sousedství obecního úřadu je po požáru neobyvatelný. V místě neštěstí zasahovalo sedm velkých a tři menší hasičské vozy. Profesionální i dobrovolní hasiči přijeli z Prahy, Letiště Václava Havla, Roztok, Kladna, Kněževse i Středokluk.

Kolem 11. hodiny byl požár plně pod kontrolou, čemuž pomohlo deštivé počasí. Přítomní záchranáři Deníku sdělili, že nikdo nepotřeboval ošetřit.

„Je obrovské štěstí, že jsou všichni v pořádku. Rodina i s malým chlapečkem včas utekla. Zatímco se hasiči snažili co nejrychleji uhasit požár, byli s námi na obecním úřadě. Nikdo si nedovede představit, co prožívají, přišli v domě o všechno. Veliké poděkování patřím všem obyvatelům Tuchoměřic, kteří během pár chvil pomohli s tím nejdůležitějším pro jejich syna – pleny, lahvičku na pití, sunar, oblečení. Chceme všem moc za obec poděkovat. A děkujeme také celému Integrovaném záchrannému systému. Policisté tu byli okamžitě, hasiči vzápětí, dorazili i zdravotní záchranáři. Všichni dělali, co mohli,“ uvedl místostarosta Tuchoměřic Martin Růžička.

Požár a zásah hasičů dočasně zastavily i průjezd obcí, protože dům stojí u hlavní silnice v Tuchoměřicích.