O jednu potvrzenou oběť víc, zjištěná příčina a důvod šíření ohně, dva obvinění zaměstnanci. To je zhruba shrnutí nových poznatků z vyšetřování lednového tragického požáru hotelu v Náplavní ulici v centru Prahy. Policisté o tom informovali na páteční tiskové konferenci.

Podle odborného vyjádření z oboru požární ochrany požár s největší pravděpodobností vznikl odhozením nedopalku cigarety do vnitrobloku, kde ležely odpadky a bylo nafoukané listí. Následně se požár rozšířil přes dveře do zázemí recepce, do haly hotelu, haly v prvním a druhém poschodí. Pak zplodiny hoření zasáhly veškeré ubytovací prostory hotelu i únikové cesty.

Důvodem snadného šíření a pozdní reakce všech zúčastněných byla vypnutá elektronická požární signalizace. Zařízení v případě požáru ovládá evakuační výtah, odvětrání chráněné únikové cesty, vypnutí klimatizace, vypnutí elektrického proudu, spuštění náhradního agregátu a varování ubytovaných.

"Pokud víme, docházelo k častým planým poplachům, které rušily hosty, tak bylo zařízení vypnuto," sdělil Jiří Zábrodský, šéf druhého oddělení obecné kriminality, jež se případem zabývalo.

Padla dvě obvinění

"Další problém byl v tom, že bezpečnostní dveře, které se v případě ohrožení samy zavřou a jejich okraje se vyplní pěnou, aby nedocházelo k průniku kouře, byly mechanicky zajištěny klíny, neboť zaměstnacům překážely v půchodu," doplnil.

Z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti byli před dvěma dny obviněni dva zaměstnaci hotelu. Státní zastupitelství nyní připraví obžalobu, v případě odsouzení hrozí obviněným až deset let za mřížemi.

Z důvodu nadýchání zplodinami zemřelo pět lidí. Před příjezdem záchranářů jednadvacetiletý Němec a o rok mladší Jihokorejka. Dvě ženy, dvacetiletá Němka a stejně stará Jihokorejka, později podlehly zraněním v nemocnici. V březnu pak na facebook pražských hasičů napsala rodina jednoho z cizinců, který v hotelu v době požáru byl, že muž po dvou měsících na následky požáru zemřel. "Bohužel, znalecké posudky z Nizozemska, na které jsme čekali, potvrdily, že tomu tak skutečně bylo," řekl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Požár vypukl v hotelu Eurostars David letos 20. ledna a zařadil se mezi nejtragičtější v novodobé historii země.Škoda přesáhla dvacet milionů korun.