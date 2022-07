Plameny vyšlehly 1. června po sedmé večer. Zřejmě se šířily od klientům nepřístupných prostor plynové kotelny, jež právě procházela rekonstrukcí.

Ohnivé peklo v alzheimer centru Roztoky: dva mrtví, přes padesát zraněných

Mluvčí připomněla, že v souvislosti s požárem v Nádražní ulici, který vyžádal oběti na životech i škodu v řádu vyšších desítek milionů korun, aktuálně kriminalisté prověřují dvě vyšetřovací verze: možnost nedbalostního jednání a možnou technickou závadu. Závěry však budou známy až za několik měsíců. „S ohledem na množství zadaných odborných posudků a vyjádření,“ vysvětlila k očekávané době Suchánková.

K dispozici už jsou předběžné závěry soudních pitev obětí, jejichž těla hasiči překvapivě nalezli uvnitř objektu až během dohašování; původní předpoklady hovořily o tom, že evakuovat se podařilo všechny přítomné osoby (leckdy i špatně pohyblivé). Zjištění soudních lékařů odpovídají očekáváním: obě ženy zemřely v důsledku otravy při vdechování zplodin hoření. Čili: udusily se kouřem šířícím se v hořícím objektu.

VIDEO: Podívejte se, jak požár v Roztokách zachytily kamery policistů a hasičů

Kriminalisté věc šetří v rámci trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. K možné trestní odpovědnosti konkrétních osob se ale zatím nevyjadřují. „Pro rozhodnutí ve věci si vyžádali několik odborných vyjádření a znaleckých posudků, a to z oborů elektrotechnika, defektoskopie, metalografie a technická diagnostika, fyzikální chemie – a současně analýzu dat a nosičů dat,“ konstatovala Suchánková. Do doby jejich vyhodnocení informace o příčině požáru a případných vinících nebudou k dispozici.

Proč lidé zůstali uvnitř?

Součástí vyšetřování je i mapování okolností poměrně dramatické evakuace objektu, kde nakonec zůstaly bez pomoci tři klientky. Hasiči je objevili až uprostřed noci – po několikahodinovém boji s požárem. Dvě zemřely na místě, jednu odváželi záchranáři do nemocnice ve vážném stavu.

Předmětem prověřování je tak i evakuace objektu a způsob evidence vyvedených a vynášených osob (do jejichž transportu se venku přenášením v křeslech či dekách zapojovali i dobrovolníci) včetně jejich počítání; stejně jako informace předávané mezi personálem a složkami integrovaného záchranného systému.

Počítalo se totiž s tím, že uvnitř by mělo být 54 klientů – a tomu také odpovídaly záznamy o počtu evakuovaných.

Majitel Radek Žádník v souvislosti s evakuací již po tragédii uvedl, že personál se přesně řídil pokyny složek integrovaného záchranného systému, a trval na tom, že zasahujícím hasičům, policistům a záchranářům poskytl správné údaje.

Tragédie při požáru domova v Roztokách u Prahy: hasiči našli těla dvou mrtvých

