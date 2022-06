Další dva lidi, jejichž stav označili za kritický, převáželi záchranáři do nemocnic již nedlouho po vypuknutí požáru. Jeden člověk ještě utrpěl zranění klasifikované jako středně těžké.

Aktualizace: při dohašování a postupu budovou bohužel @HZS_ScK objevili dvě mrtvé osoby a jednu osobu se středně těžkým zraněním, kterou naši záchranáři odvezli ? -> Oblastní nemocnice Kladno. https://t.co/pu9eDN6Y6p — Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (@ZZS_SCK) June 1, 2022

Do nemocnic ale i putovala i většina z více než půl stovky evakuovaných obyvatel domova. Nadýchali se kouře, někteří utrpěli i drobné úrazy; stav většiny z nich by naštěstí neměl být vážný a hospitalizace by neměla trvat dlouho.

I když byly povolány také dva vrtulníky, nakonec všechny pacienty záchranáři převezli do nemocnic pozemní cestou. Zapojil se rovněž speciál Fénix pražských záchranářů, umožňující transport většího počtu osob za současného poskytování péče.

Ohnivé peklo v alzheimer centru Roztoky: dva mrtví, přes padesát zraněných

Požár, který svědci z okolí ohlásili ve středu 1. června čtvrt hodiny po sedmé večer, zachvátil horní podlaží členitého objektu a jeho střechu. K jeho likvidaci se sjelo celkem 23 hasičských jednotek z širšího regionu ve středních Čechách i z Prahy. Vyhlášen byl nejvyšší stupeň požárního poplachu, který se využívá jen zcela výjimečně.

I když se plameny podařilo dostat před desátou večer pod kontrolu, což umožnilo omezit počet nasazených sil, hasiči na místě pracovali ještě během celé noci. V souvislosti s jejich zásahem a pohybem techniky zůstávala také uzavřena část Nádražní ulice, odkud vychází frekventované silnice II/242. Podle očekávání budou hasiči na místě působit ještě nejméně po celé čtvrteční dopoledne.

Na místě je vyhlášen už 3. stupeň poplachu. Probíhají hasební práce z vnějšku budovy. Na místě zasahuje 17 jednotek, včetně @HasiciPraha. Probíhá evakuace osob z budovy. https://t.co/6lAkw6ZVok pic.twitter.com/ap4PpYLlkw — HZS ScK (@HZS_ScK) June 1, 2022

Objekt zůstane prozatím neobyvatelný, umístění klientů v jiných zařízeních se řeší také za pomoci kraje, ale i partnerů z hlavního města Prahy. Prvotní spekulace naznačovaly, že požár mohl mít souvislost s rekonstrukcí střechy. Okolnosti jeho vzniku budou zkoumat hasiči i kriminalisté za přispění specialistů z řad expertů a soudních znalců – přičemž se dá očekávat, že na definitivní verdikt si bude třeba počkat.

Stejně jako na upřesnění informací o tom, jak se vyvíjela situace na místě poté, co vyšlehly plameny a bylo třeba klienty evakuovat, i jak měl provozovatel vyřešenou požární bezpečnost objektu. Hmotnou škodu hasiči předběžně vyčíslili na 70 milionů korun.