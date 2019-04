Počasí v Česku ovlivňuje slábnoucí tlaková výše nad jižní Skandinávií. Slunečné a suché počasí s nedostatkem srážek v ČR bude pokračovat. Nejvyšší teploty o víkendu vyšplhají na 19 až 23 stupňů.

Nárůst nebezpečí vzniku a šíření požárů se očekává v úterý, kdy začne foukat čerstvý jihovýchodní vítr.

Zakazují se ohně i kouření

Magistrát proto v sobotu zakázal v parcích, zahradách a lesích rozdělávat oheň a kouřit cigarety. A to podle „Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“. Praha se obává požárů, před nimiž kvůli nedostatku srážek varovali meteorologové. Zákaz je platný do odvolání, sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Lidé nesmí oheň rozdělávat ani ve vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, na loukách a polích a v blízkosti skladů sena a slámy. Z nádrží určených pro hašení nesmí odebírat vodu. Kouřit na rizikových místech mohou kuřáci pouze elektronické cigarety. Pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření, nesmí na železnici jezdit parní lokomotivy.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle nařízení považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.