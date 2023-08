Do deváté hodiny večer byl klid; nic ani náznakem nenasvědčovalo, k čemu se schyluje. Jen kontroloři tehdejších požárníků věděli své: jestli tahle chvíle někdy přijde, může to být katastrofa – a vnikne požár málem neuhasitelný. Na jejich varování však nikdo nedbal. Dokonce ani poté, co v budově došlo k menšímu požáru: v únoru 1973 hořela strojovna oběžného výtahu.

Osudné dopady přestavby

Protipožární předpisy? Československá socialistická republika pro své podniky zahraničního obchodu, přinášející cenné devizy národnímu hospodářství, přece potřebuje důstojné a komfortní sídlo… Alespoň podle toho, co víme dnes, byly ve hře vyšší zájmy. Důležitější než zásady prevence.

Vyšší zájmy spojené s ohledem na účely, jimž podstatná část budovy sloužila, také přivodily, že tehdejší noviny i v té době monopolní Československý rozhlas a Československá televize události věnovaly pozornost spíše uměřenou nežli výraznější. Pamětníci si to možná ještě vybaví: zvěsti a novinky se více šířily šeptandou nežli tiskem, rozhlasem a televizí. Ostatně se témata rychle vyčerpala: na výsledky vyšetřování bylo třeba čekat. Dlouho čekat. Na vyklizení požářiště jakbysmet.

Osudné momenty přišly kolem půl desáté večer: budovou z dvacátých let, jejíž charakter zásadně změnily přestavby v letech padesátých, se rozlétly plameny. Nezvladatelně: hasiči s nimi bojovali prakticky týden. Vlastně do chvíle, když už téměř nemělo co hořet: zůstala stát pouze kostra budovy. Železobetonový skelet. Zasvé vzala i dobová výzdoba budovatelskými hesly i aktuálním odkazem na výročí Slovenského národního povstání.

Zachránit lidi i stavby v okolí

Zásah tehdejších hasičů, jimž se tenkrát říkalo požárníci, lze nicméně hodnotit jako mimořádně úspěšný. Nikdo nezemřel, podařilo se zabránit rozšíření ohně na okolní budovy i úspěšně evakuovat biograf: kino v suterénu s téměř šesti stovkami návštěvníků. Kanceláře byly naštěstí téměř prázdné a lidé, kteří se v budově nacházeli, se všichni dostali do bezpečí bez úrazu. Včetně pracovnice ostrahy, která při pravidelné obchůzce ucítila ve čtvrtém patře kouř. Asi byla chyba, že nejprve po budově sháněla sloužícího elektrikáře – usoudila totiž, že jde o problém s rozvody elektřiny – a poplach spustila až opožděně.

Jako první byli na místě profesionální hasiči z Holešovic, na jejichž stanici strážná zavolala; záhy najížděly jednotky z dalších pražských stanic, když avízo z Holešovic dostala centrála (ano, linka 150 už tehdy fungovala, ale na toto číslo až následně telefonovali svědci ze sousedství). Později vyjely i vozy dobrovolných hasičů – a nechyběli ani vojáci vybavení hasičskou technikou.

Spolupráce se sousedy, jíž se dnes říká mezikrajská výpomoc a funguje zcela samozřejmě, však pokulhávala: požárníci ze středočeských měst byli povoláváni – a to ještě postupně – až po půlnoci. Byť už dvě hodiny před ní – půl hodiny po oznámení požáru – bylo zřejmé, že situace je víc než kritická. V té chvíli nebylo třeba jasné, zda se podařilo zachránit šestici lidí, kteří před plameny utekli na střechu objektu. Těm se pomoci podařilo (když se povedlo zajistit výsuvný žebřík delší než byly ty původně dostupné třicetimetrové), avšak zabránit šíření plamenů uvnitř budovy neměli hasiči šanci. Zásadní pozornost bylo třeba napřít na uhájení částí objektu představujících největší hrozbu pro okolí: nádrží s topným olejem v suterénu, ale také zbrojnice tehdejších Lidových milicí.

I když už čtyři hodiny po půlnoci – což bylo 15. srpna – mohli hasiči bojovat s plameny v různých částech objektu i zásahem vedeným vnitřkem budovy, likvidace požáru pokračovala ještě nikoli v řádu hodin, ale dnů. Že je oheň uhašen, ohlásili hasiči až k sedmé hodině ranní 20. srpna. A dohled s dohašováním drobných doutnajících ohnisek se protáhl až do 27. srpna.

Zásah se neobešel bez zranění. Pomoc zdravotníků potřebovalo osm požárníků a jeden voják. Většinou šlo o ošetřování lehčích úrazů způsobených padajícím sklem nebo popálenin. Dva hasiči krátce pobyli v nemocnici poté, co se nadýchali kouře. Během první noci zásahu také členové jednotek, které dorazily nejdřív, čelili zásadnímu vyčerpání; zprvu se potýkali i s nedostatečným přísunem občerstvení.

Šíření ohně vše nahrávalo

Na oznámení výsledků práce vyšetřovatelů pátrajících po příčinách požáru bylo třeba čekat roky (a dílčí poznatky ještě byly různě utajovány). Závěr zněl, že oheň vzešel z místnosti poskytnuté lakýrníkům, kde došlo k samovznícení nesprávně uloženého odpadu: čisticí bavlny potřísněné fermeží. Podle závěrů hasičů šlo o samovznícení, i když se po Praze povídalo také o zapnutém vařiči (jako by šlo o hrozivou předpověď pozdějšího požáru levého křídla Průmyslového paláce z října 2008).

Zde prý stačilo respektovat předpisy a k uložení hadrů použít plechovou nádobu – a malér se stát nemusel. A když už, dalo se zabránit šíření plamenů. Jenže špatně bylo i leccos dalšího. A nejednalo se jen o nedostačující nástupní plochy pro potřeby požární ochrany, kdy zásah komplikovaly výkop v blízkosti hořícího objektu, ale i zábradlí či překážející zaparkovaná auta. Uvnitř mimo jiné chyběly zabezpečení výtahů i rozvodů klimatizace a teplého vzduchu, stejně jako takzvané železné opony pro oddělení prostor – a dokonce i požární signalizace.

Nevyhovovala tudíž ani připravená dokumentace pro případ zdolávání požáru, která navíc v kritických chvílích nebyla k dispozici. Po přestavbách z padesátých let tam ostatně nebylo kloudně co napsat. Snad představu, že „pokud vyšlehnou plameny, tenhle barák prostě sprejskne jak papírovej čert“, jak Deník kdysi slyšel od jednoho z pamětníků? O problémech se totiž vědělo; holtpřevážil vyšší zájem. A kritizovat podniky zahraničního obchodu nebylo radno.

Právě takovému vývoji událostí, před nímž požární preventisté dříve marně varovali, napomáhaly úpravy s vestavbami z hobry a dřevotřískových desek i s hořlavými podhledy a koberci, uskutečněné o necelá dvě desetiletí dříve. Navíc byla vyřazena z provozu původně instalovaná hasicí zařízení! I přesto, že po změně účelu z převážně výstavních prostor na kancelářské byl objekt doslova napěchován hořlavým materiálem…

Vážné chyby, které vedly k devastaci Veletržního paláce v jeho dosavadní podobě, se však podle poznatků z vyšetřování staly i mimo budovu. Mimo jiné mělo jít o pozdní odezvu na straně plynařů, kteří nebyli schopni rychle reagovat na požadavek uzavřít přívod plynu, i energetiků. Vodárny, od nichž se naopak čekalo posílení dodávek vody, mohly vyhovět jen omezeně kvůli nízké kapacitě potrubí. Hasilo se tudíž i vodou z Vltavy; také s nasazením tehdy existující požární lodi pražských hasičů.

Lidská tragédie, lidská oběť

Že si požár Veletržního paláce nevyžádal žádný lidský život, není zcela přesné. Pravdou je, že nikdo nezemřel v jeho důsledku ani během hašení. Následně však došlo k sebevraždě, a to v přímé souvislosti se zásahem. Před devíti lety, v rámci připomenutí 40. výročí události, k tomu uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová: „Jedinou lidskou obětí tohoto požáru byl velitel první zasahující jednotky, který neunesl své domnělé profesní selhání.“ Domníval se totiž – či mu bylo podsouváno – že pochybil.

Zaoralová také poznamenala, že odpovědné osoby nebyly dohnány k odpovědnosti. „Ale byli potrestáni pracovníci požární ochrany včetně náčelníka hlavní správy a velitele pražských hasičů,“ konstatovala. Zde mimo jiné sehrál roli fakt, že kvůli omezením početních stavů nebyla ve službě (a tedy hned k dispozici) obsluha některé speciální techniky – včetně dlouhého výsuvného žebříku. Ve službě také byli mladí hasiči bez potřebných zkušeností či naopak muži zkušení, ale již fyzicky nestačící náročnému zásahu.

Ohni se však Veletržní palác nevyhnul ani po zničujícím řádění plamenů ze čtyřiasedmdesátého. Hořelo tam například opět v srpnu – 29. 8. 2019, kdy požár na staveništi vyjelo likvidovat sedm jednotek hasičů.

Veletržní palác u Veletržní ulice



- Funkcionalistický objekt byl pro konání veletrhů vybudován v letech 1925–1928, přičemž architekti Josef Fuchs a Oldřich Tyl pamatovali i na dvorany umožňující představení rozměrných strojů; nechyběly však třeba ani kancelářské prostory či rozmanité možnosti občerstvení (s restauracemi různého charakteru a s bufetem na každém podlaží) – a vzniklo zde i tehdy největší kino v Praze



- Palác měl být původně součástí rozsáhlejšího celku Veletržní City, který plánoval vybudovat šéf společnosti Pražské vzorkové veletrhy Václav Boháč, jenž se chtěl podepsat na tváři Prahy – což se mu podařilo, i když na další součásti projektu (sklady, ale i ubytovny, restaurace, hotel, a dokonce i lázně) už nedošlo



- Vedle obchodních akcí se v paláci konaly i výstavy umění prakticky od počátku jeho fungování, aby byly prostory využity i v době mimo konání veletrhů; postupně se do objektu začaly stěhovat kanceláře podniků zahraničního obchodu, vzorkovny – a působila tam i redakce ve své době populárního časopisu Pestrý týden



- Za okupace sloužil palác různým účelům podle potřeb Němců, kteří si zřejmě nechali dělat i stavební úpravy; bylo zde i shromaždiště Židů připravovaných k transportu do Terezína



- Po skončení druhé světové války se v objektu rozšířila působiště několika podniků zahraničního obchodu, když se těžiště pořádání veletrhů přesunulo Brna; pro potřeby pěti podniků zahraničního obchodu a Tuzexu (což mělo znamenat TUZemský EXport) byly interiéry komplexu zásadně přebudovány



- Po ničivém požáru v roce 1974 se hledalo řešení, jak s vyhořelým (ale již tehdy zčásti památkově chráněným) komplexem naložit – uvažovalo se i o likvidaci a nové výstavbě na uvolněných pozemcích, ale také o možnostech přebudování na nemocnici, radnici Prahy 7, ale ve hře byly i další rozmanité úvahy: od vzniku muzea dělnického revolučního hnutí po působiště Univerzity Karlovy



- V roce 1976 nakonec padlo rozhodnutí o rekonstrukci pro potřeby galerie moderního umění – a unikátní objekt dnes slouží Národní galerii, jíž byl svěřen právě po rozhodnutí o obnově v roce 1976



- Práce na znovuoživení se výrazně protáhly, když samotné vyklízení vyhořelého komplexu pokračovalo prakticky do poloviny osmdesátých let; kompletně byly práce dokončeny až v devadesátých letech



- Naplno zde Národní galerie rozvíjí své aktivity od roku 1993