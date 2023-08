Policie informace zveřejní, jakmile bude přijato meritorní (tedy k samotné podstatě věci) rozhodnutí. Tak opakovaně odpověděla na dotazy Deníku mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. S vysvětlením, že vyšetřovatelé musí vyčkat na dodání všech zadaných znaleckých posudků, ty vyhodnotit – a následně postupovat v souladu s dozorujícím státním zástupcem. Prozatím mohla mluvčí pouze sdělit, že není stíhána žádná konkrétní osoba; co bude následovat, vyplyne právě ze znaleckých posudků. „Až posun v případu nastane, vydáme zprávu,“ konstatovala Suchánková. V minulosti policie sdělila, že prověřovány jsou jak varianta technické závady, tak možná nedbalost.

Souvislost s rekonstrukcí

Středočeští hasiči, kteří také spolupracují s policií, již své závěry mají. Deníku to potvrdil šéf vyšetřovatelů příčin požárů Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Libor Pospíšil. I on odkazuje na podrobnější informace policie. „Věc se šetří jako podezření ze spáchání trestného činu,“ konstatoval s tím, že je třeba počkat právě na policejní zprávu: hasiči nemohou podávat informace, které by vyšetřování mohly narušit. Už nyní lze nicméně potvrdit, že byly podložené původní spekulace, že požár mohl vzniknout v souvislosti s rekonstrukcí plynové kotelny, kdy někdejší zařízení bylo likvidováno a měla být vybudována kotelna nová.

„V průběhu rekonstrukce byly prováděny požárně nebezpečné práce. Řezání plamenem – což je něco jako autogen, avšak ne s využitím ke sváření, ale k řezání; používaly se také brusky rotační i úhlové, od kterých odlétají jiskry,“ konstatoval šéf hasičských vyšetřovatelů. Detailně příčinu ani konkrétní odpovědnost za rozšíření požáru Pospíšil rozebírat nechtěl s odkazem na závěry, jejichž zveřejnění dovolí policejní vyšetřovatelé. Potvrdil ale, že plameny, které vyšlehly krátce po ukončení zmiňovaných prací, s nimi podle závěrů hasičů mohly mít přímou souvislost.

Ohnivé peklo v alzheimer centru Roztoky: dva mrtví, přes padesát zraněných

I při zpětném pohledu Pospíšil potvrzuje původní zprávy o mimořádně komplikované evakuaci, což bylo dáno nejen potřebou postarat se o klienty zařízení určeného pro lidi s demencí a nepohyblivé, ale také členitostí hořící budovy. „Evakuace byla ztížená, protože objekt nevyhovoval způsobu využití,“ konstatoval vyšetřovatel s odkazem na fakt, že se jedná o bývalý hotel. „Přizpůsobovali to, ale nebylo to hotovo,“ poznamenal.

Potvrdil, že tohle řešit je v kompetenci hasičského sboru – a to včetně uložení sankcí provozovateli. Hasiči se také zaměřují na dohled nad obnovou požárem poničeného objektu. „Snažíme se, aby v rámci rekonstrukce bylo vše narovnáno v souladu s platnými normami a vyhláškami – a abychom vše měli připraveno v dokumentaci,“ řekl Pospíšil Deníku. Zmínil také, že velký důraz hasiči kladou rovněž na evidenci ubytovaných.

1/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 2/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 3/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 4/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 5/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 6/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 7/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 8/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 9/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 10/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 11/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 12/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 13/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 14/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 15/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 16/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 17/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 18/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 19/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 20/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 21/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 22/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 23/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 24/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 25/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 26/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 27/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 28/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 29/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 30/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022. 31/31 Zdroj: Deník/Radek Cihla 2. června 2022 ráno po požáru v Domově Alzheimer Roztoky u Prahy, který vypukl ve večerních hodinách 1. června 2022.

Objekt prošel zásadní opravou – má novou střechu, vlastně je prakticky nové celé horní podlaží – a bude opět sloužit jako Alzheimer centrum. S tím, že se tam vrátí i někteří bývalí obyvatelé.

Náročný zásah plný hrůzy

Budovu požár zachvátil loni na samém počátku června; ve středu ve středu 1. června večer. Likvidace si vyžádala vyhlášení nejvyššího, takzvaného zvláštního stupně požárního poplachu. Personálu se podařilo uniknout bez újmy, klienty však hasiči a policisté i za pomoci dobrovolníků dostávali ven velmi obtížně. I s použitím žebříků, protože plameny a kouř evakuaci vnitřkem budovy neumožňovaly. Zranění různé závažnosti utrpěly desítky obyvatel domova; většina naštěstí jen lehká.

Šok přišel po necelých šesti hodinách práce na místě zásahu. Hasiči postupující do budovy našli těla dvou mrtvých obyvatel – a také ženu, která v hořící budově přežila. Původně přitom o tom, že by měl někdo zůstávat uvnitř, neměli informace.