/FOTOGALERIE/ Zachránit pět životů se během chvilky podařilo policejní hlídce z obvodního oddělení v Kamenici na Praze-východ. Z dosahu požáru dostali čtyři koně a psa. Ve středu 30. srpna na jejich zásah upozornila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. S tím, že plameny, které na statku v osadě na pomezí Benešovska a Prahy-východ spolykaly 4,5 milionu korun, řádily již v předposledním prázdninovém týdnu: v úterý 22. srpna.

Policisté z Obvodního oddělení Kamenice na Praze-východ Karel Valouch a Monika Vejmelková, kteří v úterý 22. srpna večer pomáhali zachraňovat koně při požáru statku v lokalitě Barochov u obce Řehenice. | Foto: Policie ČR

Oznámení o požáru dostali policisté krátce před šestou večer – a Karel Valouch s Monikou Vejmelkovou okamžitě vyjeli na místo. Netušili, co je čeká, ale věděli, že rozhodně nic pěkného: první zpráva říkala, že hoří usedlost, kde jsou ustájeny tři desítky koní – a kde byl navíc člověk zavalen balíkem sena.

Co přesně se děje, viděli policisté až na místě, kam dorazili dříve než hasiči. Hořely balíky sena uskladněné v těsné blízkosti stájí – a plameny zachvátily i jednu z budov. „Okamžitě objekt prohledali, aby zjistili, zda se tam nenachází zraněná osoba. To se naštěstí nakonec nepotvrdilo. Uvnitř našli rozrušeného majitele, který se snažil vyvést koně,“ přiblížila Schneeweissová, co se odehrálo. Do akce se zapojili i policisté. „Z hořící budovy vyvedli psa a čtyři koně,“ upřesnila.

Vejmelková, která má s koňmi zkušenosti, protože se jim věnuje ve volném čase, se pak zapojila do zahánění zvířat do ohrady. Jak to na místě vypadalo, dokládá fakt, že vyděšení koně ohradu prorazili a pobíhali po okolí. Naštěstí žádný z nich nezůstal na pospas plamenům. Valouch zase pomáhal zachraňovat techniku: do bezpečí odjel i s traktorem.

„Oba následně zkontrolovali celý objekt, zavřeli dveře v oblasti stájí, aby zabránili dalšímu šíření ohně do bytových jednotek v přední části. To vše policisté stihli před příjezdem hasičů,“ pochválila kolegy Schneeweissová. Hasiči pak do likvidace ohně zapojili 12 jednotek; při manipulaci s hořícími balíky sena jim pomáhali i lidé ze statku s čelním nakladačem.

Mluvčí připomněla i výsledek šetření příčin požáru – a ukázalo se, že se nepřihodilo nic, co by měli policisté dále řešit. „Vzhledem k tomu, že požár vznikl nedbalostním jednáním, zůstane věc v kompetenci hasičského záchranného sboru,“ konstatovala. Konkrétně? Majitel v tehdejším horkém počasí ukládal za stáje balíky sena s využitím vysokozdvižného vozíku, jehož zadní částí o jeden z balíků zavadil. Vyšlehly plameny, které se snažil hasit, ale marně: živel měl převahu. Oheň zničil nejen přes sto balíků sena a dřevěnou budovu stájí, ale zasvé vzal i onen vysokozdvižný vozík.