Právě kvůli zásahu hasičů u samého pomezí metropole a Středočeského kraje byl 20 minut před jedenáctou uzavřen jeden pruh na výjezdu směrem k dálnici D7; příjezd z Kladenska do hlavního města nechali policisté bez omezení. V souvislosti s požárem se dočasně zastavil i provoz na letišti.

Nezůstalo to bez ohlasů na sociálních sítích. Třeba uživatelka twitteru Lenka si postěžovala: „My kvůli tomu přistáli v Berlíně. Tak dlouhá cesta z Thajska a nad Prahou šup – odklon do Berlína.“

Nespokojenost taktéž prostřednictvím twitteru pustil do světa Peter Hupka: „Jo, sedíme v BA855. Co takhle jiná ranvej?“ Záhy pak připsal poděkování za to, že přání bylo vyslyšeno.

A plzeňský hasič petr.hamsa na stejné sociální síti poznamenal: „Zrovna, když si někdo naplánuje exkurzi na letišti…“

Kvůli požáru skutečně zůstala letadla na zemi – zpožděn byl odlet šesti strojů – a ta, která měla přistávat v Praze, řízení letového provozu nasměrovalo do Vídně a do Německa; těch bylo celkem 12. K normálnímu provozu se aeroport vrátil zhruba po hodině: Letiště Praha oznámilo, že provoz byl obnoven ve 12.15. Začalo využívat vedlejší dráhu a ještě během čtvrtečního odpoledne se technici pustli do oprav poškozené naváděcí světelné řady. Ke standardnímu režimu provozu hlavní dráhy se letiště mohlo vrátit již ve tři odpoledne.

Na vyčíslení škod se zatím čeká, příčinou požáru byla technická závada.Po poledni také byla plně zprůjezdněna Lipská, kde po dobu zásahu zůstával na čtyřpruhové silnici směrem ven z města průjezdný pouze levý jízdní pruh; kolona se rychle rozjela. Původně policisté odhadovali, že dopravní omezení by mohlo trvat do 15.45.