„Příčina požáru zatím není jasná,“ konstatoval. Nepotvrdil tedy úvahy o možné technické závadě, ale ani spekulace o možném řádění žháře, které už se také objevily. „Na místě požáru se odebral vzorek, který byl předán ke zkoumání Technickému ústavu požární ochrany,“ uvedl s tím, že na výsledek posouzení bude možná třeba čekat i několik týdnů.

Obnova má být rychlá

Středisko, které se na Jižním Městě stará nejen o zeleň, ale třeba i o chodníky, lavičky či dětská hřiště, přišlo o dvě multikáry, úklidové dodávky a servisní vozidlo. Deníku to ve čtvrtek upřesnil vedoucí středisek údržby zeleně a komunikací i správy parkování Zdeněk Hamaj. „Už včera jsme zahájili kroky, aby se vše dalo dohromady a byli jsme připraveni hlavně na zimu,“ konstatoval. S tím, že všechna zničená vozidla představují citelnou ztrátu: každé z nich má v rámci obslužné činnosti konkrétní využití a každé z nich je potřeba.

Jihoměstská majetková je nyní v kontaktu s pojišťovnou; návštěva likvidátora přímo na místě požáru byla domluvena právě na čtvrtek. Současně řeší, jak nahradit zcela zničenou techniku, aby bylo možno zajistit služby, které očekávají městská část i obyvatelé Jižáku. Prvním krokem je zjistit, jaká je aktuálně nabídka vozidel s možností co nejrychlejšího odběru – a také jaké by se rýsovaly možnosti zápůjček. Cílem je udělat všechno pro to, aby potřebné vybavení bylo k dispozici a poskytované služby nebylo třeba nijak omezovat.

Mělo by se to podařit, řekl Deníku ve čtvrtek odpoledne radní Prahy 11 pro majetek a investice, prevenci kriminality i informační technologie Jiří Dohnal (Piráti). Podle něj se jako nejlepší řešení rýsuje půjčit si vozidla od dodavatele – na skladě je prodejce má – a následně je odkoupit. Alespoň víceúčelová auta (se smetákem a možností umístit dozadu nádrž pro zalévání), jejichž dodání by umožnilo obnovit údržbu zeleně již v dohledné době.

Servisní auto pro sportoviště – v městské části objíždí 70 hřišť – bude třeba nejen nově koupit, ale také kompletně vybavit. V tom zničeném shořely i akuvrtačky a další pomůcky. Nahradit bude také třeba valník a velkou dodávku; zde však lze zčásti spolehnout na to, že Jihoměstská majetková je velkou společností a její jednotlivé součásti si mohou vypomoci. S obnovou vozového parku nicméně Dohnal počítá v nejbližších týdnech, kdy by také mělo dojít na opravy poškozených aut: mají například žárem pokroucené plasty; opravit půjde i hliníková korba.

Radní předpokládá, že i pojišťovna by mohla brzy vyplatit zálohu. Prošetřování všech okolností sice pokračuje, nicméně nemělo by se nijak komplikovat. „Pravděpodobně došlo ke zkratu na baterii multikáry stojící vpravo, z níž se pak oheň rozšířil,“ naznačil Dohnal Deníku, co se nejspíš stalo. Jednak to naznačuje kamerový záznam, jednak auta nehořela na ulici, ale v uzavřeném areálu: za plotem, kde lze vyloučit úmyslné zapálení

„Co se stalo, je nepříjemné, ale naštěstí nikdo nepřišel k úrazu,“ poznamenal radní. „Je to jen o technice, což znamená problém – ale dá se vyřešit.“ řekl. S tím, že čirou náhodou byla zrovna na středu plánována schůze představenstva a dozorčí rady společnosti, a tak bylo možné ihned začít jednat.

Rozmanitá činnost společnosti

Jihoměstská majetková je firmou městské části, která pracuje jak na základě veřejné objednávky, tak poskytuje služby smluvním zákazníkům. Tato akciová společnost působí v řadě oblastí. Vedle zmiňované údržby zeleně a chodníků se mimo jiné věnuje správě parkovišť, sportovišť či nebytových objektů, ale také provoz kamerového systému. Zajišťuje také správu bytů včetně předpisů plateb, a to i na základě objednávek společenství vlastníků jednotek či bytových družstev nebo zprostředkovává bydlení v developerském projektu Zahrady Opatov. Smluvním partnerům může také mimo jiné nabídnout havarijní službu.

Požár rozpoutal debatu o kamerách



-Poté, co o požáru v autoparku Jihoměstské majetkové informovala Praha 11 na facebookové prezentaci městské části, uživatelé rozpoutali diskusi. V oblasti prý hoří až moc často. „Není to tak dlouho co hořela dvě auta ve Zlešické ulici! Se mi zdá, že řádí žháři,“ napsala například Hana Klinerová, jež by si přála více kamer pro lepší přehled a dohled.

-To by zase ale nelíbilo jiným debatujícím – už nyní je prý kamer v oblasti až dost. To si myslí třeba uživatel Michal Nemecek. Klinerová ale trvá na svém: „Hoří zde opakovaně a hodně aut.“ Míní, že právě doplnění kamerového systému by mohlo zklidnit třeba zrovna oblast při pomezí Chodova a Kunratic.

-Hořících aut ale bylo v diskusi zmíněno víc. Třeba Miloslav Malý upozornil na čerstvý požár v ulici Steinerova.