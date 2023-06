/VIDEO, FOTOGALERIE/ Drobný požár ve výkopu vyvolal v neděli 25. června vpodvečer rozruch na krčském sídlišti. Po 17. hodině zasahovali v ulici Tajovského nejen hasiči, ale postupně se tam vystřídaly i posádky tří vozů policie. Právě jedna z policejních hlídek přijela na místo jako první. Zjistila, že ve výkopu u výměníkové stanice tepla, kde se od 29. května rekonstruuje horkovod, hoří zbytky izolace na již odděleném kusu starého potrubí.

Místo požáru ve výkopu pro rekonstrukci horkovodu v ulici Tajovského na sídlišti v Krči. | Video: Milan Holakovský

K likvidaci plamenů stačily hasičům dva přenosné hasicí přístroje. „Ve výkopu zahořela izolace, tak jsme to céóčkem sfoukli,“ řekl Deníku velitel zásahu, že stačilo použít sněhové hasicí přístroje. Kus potrubí pak hasiči vynesli nad okraj výkopu. Jestliže pomocí termokamery průběžně sledovali teplotu jak této části, tak i přímo v jámě, potvrdilo se, že již nejsou hrozbou žádná skrytá ohniska hoření.

Přítomnost aut s blikajícími majáky vyvolala spíš zvědavost nežli obavy. Přesto se jeden muž přišel velitele zásahu zeptat: „My jsme přijeli po pěti dnech a bydlíme hned tady za tou budovou,“ ukázal na výměník a navazující panelák. „Budem v noci spát klidně?“ Dostalo se mu ujištění, že není důvod k obavám. Zahoření, jak hasiči říkají, už je vyřešeno – a nyní se čeká už jen na příjezd vyšetřovatele.

Lidé, kteří procházeli kolem, měli vesměs jasno: tenhle šrumec má nejspíš na svědomí kuřácká nedbalost. „Že by to chytlo samo od sebe? Jestli tam někdo necvrnk‘ vajglíka,“ řekla Deníku žena vedoucí pejska. „Je sucho, je teplo,“ mínila, že ke vznícení staré izolace by to stačilo. „Hlavně že se nestalo nic horšího: už těch katastrof máme dost,“ poznamenala.

Odhadem, že požár mohl mít na svědomí odhozený nedopalek, se netajili ani zasahující hasiči. Ovšem s důrazem na to, že jde jen o laické mínění – a ke skutečné příčině požáru má co říci vyšetřovatel. Ani on po obhlídce místa zbytek cigarety jako možnou příčinu nevyloučil. Současně ale zmínil i možnost jiskření při kontaktu lžíce stavebního stroje se starým potrubím.

Zdroj: Milan Holakovský

Vyšetřovatel totiž na místě zastihl svědkyni, která kolem třetí odpoledne parkovala přímo u výkopu, kde o dvě hodiny později hořelo – a potvrdila, že i v neděli odpoledne se zde pracovalo. V akci byl podle jejích slov také malý bagřík. Vyšetřovatel se tedy bude ještě zajímat o to, co přesně a kdy zde dělníci vykonávali. Co se zdá být jisté již nyní: způsobená škoda je nulová.