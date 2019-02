„Zahájení výstavby plánujeme v horizontu několika let,“ potvrdila Barbora Hantonová, mluvčí Skanska Reality. Firma totiž nemůže kopnout do země, dokud nebude v lokalitě změněn územní plán. Developer o změnu funkce z nerušící výroby na obytné území požádal před dvěma lety. Radnice Prahy 4 si však pro oblast takzvané Dolní Michle, vymezené ulicemi Michelská a U plynárny, ještě vyžádala pořízení územní studie. Ta se teprve připravuje.

„Jedná se o velmi atraktivní území pro soukromé investory, kteří zde plánují řadu nových stavebních záměrů. V minulých desetiletích se stavělo nekoordinovaně bez širší koncepční rozvahy,“ zdůvodnila městská část Praha 4 nutnost studie. Kromě Michelských pekáren by měly vyrůst stovky bytů také při ulici Ohradní.

Plameny zachvátily před půl druhou ráno skladovou halu o rozměrech 10 x 30 metrů. Vzhledem k počtu zasahujících jednotek byl vyhlášen nejdřív druhý a posléze i třetí stupeň poplachu. Hasičský vyšetřovatel odhadl škody předběžně na sto milionů korun.

Michelské pekárny existují od roku 1974

V hale byly uskladněny například ochranné pomůcky a oděvy, vybavení pro restaurace i další zboží. „Hasiči dostávali plameny pod kontrolu asi devadesát minut, nicméně šíření požáru na další objekty se podařilo zabránit,“ informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Ještě během dne jeho kolegové hasili skrytá ohniska.

„Objekt Michelských pekáren je dočasně pronajímán třetím stranám, kterým do doby demolice slouží jako sídlo firem či skladovací prostor. Nyní čekáme na zjištění příčin požáru od vyšetřovatele. Důležité je, že se požár obešel bez zranění,“ uvedla mluvčí Skanska Reality. Část celkem čtyřhektarového území má aktuálně pronajatou také pekárna Kabát, jejíž prostory ovšem požár neohrozil.

Skanska Reality koupila dosluhující brownfield před čtyřmi lety. Michelské pekárny tehdy přesunuly zbývající část výroby do severních Čech. Jejich historie přitom sahá do roku 1974, kdy tento areál vznikl jako první průmyslové pekárny v Praze. Cílem bylo zajistit hlavně zásobování pečivem pro nově budovaná sídliště v jižní části Prahy. Vyráběly se zde také legendární piškoto-marcipánové dezerty Metro. Roku 1991 se Michelské pekárny staly akciovou společností. Firma prosperovala až do roku 2012, kdy skončila ve ztrátě, a poté začala omezovat výrobu.