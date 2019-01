Praha - Mohutný požár, který v noci na pátek zachvátil střechu a část půdních prostor Historické budovy Národního muzea představující jednu z dominant Václavského náměstí v centru Prahy, která právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí (a tudíž je zcela vyklizená), nijak neovlivní termín dokončení prací stanovený na podzim roku 2018.

Požár střechy Národního muzea v Praze. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Prvotní optimistické předpoklady v pondělí potvrdil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. „Požár naštěstí nezpůsobil na budově závažnější škody – a rekonstrukce tak může pokračovat podle harmonogramu," konstatoval s tím, že původní termín otevření budovy není nijak ohrožen.

Další dobrou zprávou je, že způsobená škoda se zdaleka nevyšplhá až k odhadu hasičů, kteří po uhašení plamenů hovořili o deseti milionech korun. Přesná částka stále není vyčíslena – Lukeš se nicméně nebojí hovořit o tom, že škody jsou minimální.

Oheň „z elektriky"

Přesná příčina rozšíření plamenů, které v podstřeší vyšlehly půl druhé hodiny po půlnoci, stále zůstává v šetření kriminalistů. Ti čekají na detailní analýzu specialistů, nicméně se zdá, že ve hře zůstávají dvě možné varianty: plameny buď měla na svědomí závada na nepřetržitě běžící ventilaci instalované na staveništi kvůli odsávání azbestu, nebo na přívodní elektroinstalaci.

Již v pátek uvedla Pavlína Adamcová z centrály pražských hasičů, že požár zasáhl asi 200 metrů čtverečních střechy; v pondělí doplnila Lucie Broncová za muzeum, že poškozeno je také asi 70 metrů čtverečních půdních prostor. Vlastně to ovšem nevadí, i když budova je národní kulturní památkou.

Potvrdil to Jan Kučera z Metrostavu, který je jednou z firem, jež se na rekonstrukci podílí; podle jeho slov měly být zasažené části půdních vestaveb tak jako odstraněny. „Z prostorových důvodů se zde po válce udělaly kanceláře. V projektu je udělat celou novou střechu, zničit to ošklivé z padesátých let a udělat z toho památku 19. století," upřesnil Lukeš.

„Požár naštěstí nezpůsobil na budově závažnější škody, a rekonstrukce tak může pokračovat podle původního harmonogramu. V tuto chvíli tedy není ohrožen ani původní termín otevření Historické budovy Národního muzea, který plánujeme na podzim 2018."

Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea

Posílená ostraha

„Ze strany zhotovitele rekonstrukce sdružení M-P-I (Metrostav, Průmstav a Imos) byly neprodleně zahájeny práce k zajištění prostor a odstranění škod. Stavba je aktuálně střežena posílenou ostrahou v počtu dvou strážných a dvou hasičů po dobu 24 hodin denně," uvedla v pondělí Broncová.

Zhotovitel také okamžitě zahájil likvidaci následků požáru; ještě v pátek došlo na odstranění střešní krytiny a provizorní zakrytí střechy plastovou fólií; byla také odklizena suť v okolí ohniska požáru.

Sondy do násypů podlah (doplněné současnou montáží nových vnitřních odvodňovacích svodů) ukázaly, že většina vody použitá při hašení se odpařila žárem požáru, stekla do suterénu průduchy a stoupačkami nebo ji zachytila izolace v kombinaci s nátěry a PVC na podlahách. Stále tedy platí, že průsaky jsou minimální a malby na stropech zůstaly bez poskvrny.

„V současné chvíli probíhají bourací práce, v místě požáru se odstraňují podlahové krytiny a ve zbytku postižené části podkroví se demontují původní krytiny. Samozřejmě také pokračuje vysoušení vnitřních prostor," přiblížila Broncová aktuální dění. „Do interiéru budovy byl umístěn měřič teploty a vlhkosti a místnosti jsou kvůli odvádění vypařené vlhkosti pravidelně odvětrávány a vytápěny," doplnila.

Minimální škoda i další dopadyGenerální ředitel Národního muzea Michal Lukeš chválil práci pražských hasičů už v pátek – a „bleskurychlý zásah" opětovně ocenil i v pondělí. Velkým pomocníkem se také stala protipožární přepážka, která šíření ohně zastavila. Navíc se přímo zázrakem se plameny nedostaly do kopule. „To by byl zásadnější problém," připustil v pondělí Lukeš. Bilanci požáru tak může shrnout s opravdu nehraným úsměvem: způsobené škody budou minimální – stejně jako dopady řádění živlu na průběh rekonstrukčních pra­cí.

