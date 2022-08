Zdroj: Youtube

Právě Středočeši dostali na starost velení největšímu sektoru S3, který je dále rozdělen na tři menší úseky. „Na prvním zasahují hasiči z našeho odřadu, na druhém spolupracují jednotky z Prahy a z Olomouckého kraje – a třetí úsek zajišťuje královéhradecký odřad,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová.

S upřesněním, že jen v tomto sektoru bylo do hasebních prací zapojeno na sklonku víkendu 321 hasičů ze 42 jednotek požární ochrany; k dispozici měli 110 kusů techniky, převážně cisternových automobilových stříkaček. Cisterny z Kutné Hory a Mladé Boleslavi zase byly přiděleny k zásahové oblasti zajišťované Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje.

V sobotu byli střídáni někteří profesionální hasiči, protože zásah je pro všechny velice náročný fyzicky i psychicky. Jaké vypětí to v těžkém terénu znamená, ukázaly údaje z chytrých hodinek jednoho z mělnických hasičů: zaznamenaly, že za den nachodil téměř dvacet tisíc kroků a změřily, že vystoupal 129 pater. Jediný ze sledovaných parametrů, v němž vykázaly podlimitní hodnotu, byl čas spánku.

„Vlastní zásah probíhá prakticky nepřetržitě s tím, že ve dne je veden požární útok, v noci s ohledem na nebezpečí úrazu požární obrana. Kromě toho také hasiči prořezávají stromy a snaží se o zpřístupnění zásahových cest. I nadále pokračuje doprava vody téměř sedmikilometrovým vedením z Hřenska k obci Mezná pomocí šesti velkokapacitních čerpadel HFS Somati s průtokem tři tisíce litrů za minutu,“ přiblížila Zemanová hlavní činnost.

Obsluhu jednoho z těchto čerpadel zajišťují středočeští profesionální hasiči. Tato voda je určena pro plnicí stanoviště číslo 1, které doplňuje bambi vaky v podvěsu vrtulníků a vyprázdněné cisterny. „V sektoru je ještě druhé čerpací stanoviště z přenosných čerpadel u obce Vysoká Lípa, které slouží hlavně pro vrtulníky,“ doplnila mluvčí. Také na hašení ze vzduchu se letečtí záchranáři Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje podílejí – jako součást posádky na palubě policejního vrtulníku.

Pražští hasiči v pondělí informovali, že z hlavního města vyrazily ke Hřensku pomáhat další týmy; jak profesionálních hasičů, tak těch dobrovolných. „Doplní náš čerpací odřad, hasicí odřad, pomoc štábu a zajištění nasazování hasicích letadel,“ upřesnili na twitteru s tím, že za Prahu je nasazeno 15 dobrovolných a 49 profesionálních hasičů; ti si přivezli 18 kusů techniky.

V neděli také pražští hasiči dodali na požářiště vyžádanou zásobu hadic: po stovce typů C a B. Z Hřenska se ohlásil i mluvčí (a rovněž vyšetřovatel) pražských hasičů Martin Kavka. I on přijel na pomoc – posílit týmy pracovníků pro styk s médii z Ústeckého kraje a z generálního ředitelství.

Zrovna Kavka se záhy po svém nástupu zblízka seznámil s jiným pražským týmem, jenž na Děčínsku pomáhá: se zdravotníky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, kteří tam ve speciálu Golem provozují ošetřovnu. Přišel jako pacient. „Hřenské vosy mě tu nechtějí. Jedna mě bodla do krku,“ svěřil se na twitteru, co se mu přihodilo. S dodatkem, že po ošetření se vrátil zpět do práce.