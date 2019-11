Třicet minut před půlnocí v neděli 10. listopadu byl uzavřen vjezd do tunelu Mrázovka. Důvodem bylo cvičení pražských hasičů a jejich součinnosti se záchranáři a policií. Tématem byl požár vzduchotechniky a vyproštění pracovníka z kabelového kanálu tunelu.

Noční cvičení pražských hasičů v tunelu Mrázovka. | Foto: HZS Praha / Jiří Dvořák

Cvičení se zúčastnilo pět jednotek, které postupně najížděly buď do prostoru portálu tunelu nebo přímo do tubusu, a to dle stanovených postupů, které jsou nastaveny pro složky inegrovaného záchranného systému při mimořádných událostech. Požár prověřil postupy nasazení jednotek, pohyb hasičů v tunelu a spolupráci s velínem tunelového komplexu.