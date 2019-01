Praha – Mají zničení přístřešku se saunou na svědomí bezdomovci a pobudové, kteří se v okolí často potloukali? Tak zní jedna z otázek, na které by mělo přinést odpovědi prošetřování okolností víkendového požáru na zahradě v Mílové ulici v Pražské Libuši.

Kdo může za požár sauny? | Foto: HZS ČR

Plameny tam zasáhly samostatně stojící zděný objekt o rozměrech 3×3 m, zcela zničily interiér, poškodily dřevěnou konstrukci střechy a poznamenaly i okrasné dřeviny v sousedství. Ukázalo se, že za oheň se škodou odhadovanou na 150 tisíc korun mohla prozatím neznámá nepovolaná osoba, která uvnitř objektu zapnula saunová kamna.

V podezření by mohl být někdo z osob, které se na pozemku často pohybovaly, hledaly, co by se dalo odnést, a kradly různý materiál – například cokoli, co by se dalo zpeněžit ve sběrně.