K menšímu požáru pod jezdícími schody, které se v Kobylisích právě rekonstruují, došlo v pondělí kolem deváté hodiny. „Požár je lokalizován, odvětráváme prostor stanice metra,“ informoval záhy mluvčí hasičského záchranného sboru hlavního města Martin Kavka.

„Stanice Kobylisy je do odvolání uzavřena. Důvodem je zadýmení prostorů. Cestující mohou použít povrchovou dopravu do stanic Ládví a Nádraží Holešovice. Vlaky stanicí projíždí,“ oznámil twitterový účet Pražské integrované dopravy. Magistrátní firma Ropid, která organizuje v metropoli a okolí městskou hromadnou dopravu, prodloužila do stanice Ládví například autobusové linky 144 a 200, tramvajová linka 24 jezdila až do Ďáblic.

„Byla nasazena přetlaková ventilace, pracujeme v dýchací technice,“ sdělil mluvčí hasičů po pár minutách. Pak Kavka dodal: „Kouř se nám daří odvětrat. Zasahujeme v technologii eskalátoru.“ Zasahujícím jednotkám se podařilo stanici metra rychle vylidnit. Pouze jednoho z pracovníků DPP si musela vzít do péče zdravotnická záchranná služba hlavního města, protože se nadýchal kouře.

Nevíte, co se děje v metru v Kobylisích? Video od mého kamaráda, co mi poslal přes par minutami. pic.twitter.com/FRSAMq51KL — Lukas Biba (@bibalukas) February 3, 2020

„Naše jednotky provedly závěrečnou kontrolou prostoru strojovny termokamerou, případ byl předán hasičům a zaměstnancům DPP. Odjíždíme z místa zásahu,“ uvedl po zhruba hodině hasičský mluvčí Kavka.

Krátce po půl desáté dopoledne Ropid informoval o otevření stanice. „Západní vestibul (směr Kobyliské náměstí) je však stále uzavřen. Vstup je možný pouze východním (od tramvají). Linky 3xx jsou prodlouženy do výstupní zastávky městských linek,“ uvedl organizátor MHD na oficiálním twitterovém účtu.