Opakovaně hořelo na Nymbursku

Přímo ve středních Čechách tentokrát požáry hasiče potrápily méně, než bývá zvykem. Plyne to ze slov mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Dagmar Zemanové. „Zatím máme klid – jen v 8:59 byl hlášen kouř z hrabanky na ploše pěti metrů čtverečních,“ řekla Deníku, jak z celokrajského pohledu vypadala situace v pondělí po ránu. Během dopoledne se přidal zásah u obce Jiřice na Nymbursku s požárem lesa likvidovaným v rámci základního neboli prvního stupně poplachu.

Právě v této oblasti Nymburska hořel les už v neděli, kdy si masivnější nasazení sil a prostředků vyžádalo vyhlášení druhého stupně požárního poplachu. Lesy museli hasiči v neděli hasit ještě u Krchleb na Kutnohorsku a Lhoty na Praze-východ. V sobotu zasáhl oheň les u obce Malotice na Kolínsku. Středočeský víkend se z tohoto pohledu tedy projevil jako až nečekaně klidný. Bohužel však není všem dnům konec.

FOTO: V Praze 4 začal hořet stavební stroj v podzemních garážích

Výstraha před nebezpečím vzniku a šíření požárů, kterou pro Středočeský kraj a Prahu vydal Český hydrometeorologický ústav původně s platností do neděle, byla prodloužena do noci na úterý a pak až do odvolání. Jak ve středních Čechách, tak v metropoli jsou na to navázána místní nařízení, jež mimo jiné omezují rozdělávání ohňů, jízdu parních lokomotiv či zakazují využívat vodu z požárních nádrží k jiným účelům než je hašení, stejně jako zapovídají kouření v přírodě nebo používání pyrotechniky i takzvaných lampionů štěstí.

Nařízení středočeské hejtmanky dále zakazuje vjezd motorových vozidel na polní a lesní cesty, pokud nejde o techniku určenou k obhospodařování pozemků nebo využívanou při péči o zvěř. Nedovoluje ani zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály – například suchou trávou, slámou, strništěm či podrostem, upozornil vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů středočeských profesionálních hasičů Libor Pospíšil. „Porušení povinností stanovených nařízením Středočeského kraje lze postihnout jako přestupek,“ upozornil, že nejde o doporučení, rady či pokyny, ale o zákazy mající závaznou platnost.

Někde mohou udeřit silné bouřky

Vlivy počasí mohou zaměstnat hasiče i jinak než jen s hadicemi v rukou. Pro sedm krajů včetně středních Čech a Prahy ohlásili meteorologové pro noc na úterý ojedinělý výskyt silných bouřek s nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu a kroupami. Lokálně se může přihnat přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků a zatopením sklepů a dalších níže položených míst; nárazy větru mohou lámat větve stromů. Lidem by mohly způsobit zranění také kroupy, blesky a padající či poletující předměty.