Slavnostní akce v Argetinské ulici se zúčastnil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta městské části Jan Čižinský (Praha 7 sobě) nebo ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský. Kromě politiků a mužů v uniformách směřovala pozornost na Maxmiliána Sperlinga.

Tento pán je pamětníkem starých „dřevěných“ časů. U hasičů začal pracovat v roce 1945 a nyní se byl prohlédnout garáže, kde tehdy pracoval a které měly být dávno stržené. „Jsem rád, že se mnou byl u zahájení stavby moderní hasičské základny,“ svěřil se ministr Hamáček na svém twitterovém účtu.

Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky by první etapa stavby (garáže a zázemí pro výjezdové hasiče) měla stát do dvou let. Pak je v plánu administrativní budova i základna zdravotnické záchranné služby. „Celková investice stavby se pohybuje kolem 353 milionů korun,“ dodal mluvčí Kavka. Projekt vznikl na stávajících pozemcích podle Kavky i kvůli tomu, že současná základna je na strategickém místě pro severní část Prahy.

Do moderního zázemí v Holešovicích by se pak měli přesunout rovněž hasiči z pražské centrální stanice v Sokolské ulici. Měla by tu znovu být i potápěčská základna jako už jednou v minulosti. Plánuje se i místo pro policii. Práci jim a hasičům usnadní také moderní technika včetně - dnes už samozřejmého - automatického otevírání vrat garáží. (Nejen) Sperlingovy vzpomínky půjdou k zemi začátkem září…