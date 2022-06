FOTO: Plameny pohltily Corvettu z roku 1979 na pražské Jižní spojce

Pavla Petrů

Dopravní zácpa se vytvořila v pátek odpoledne na Jižní spojce kvůli požáru osobního auta. Byl to ovšem model Chevrolet Corvette ze sedmdesátých let. Škoda jde do stovek tisíc korun.

Na pražské Jižní spojce vzplál Chevrolet Corvette z roku 1979. | Foto: Hasiči Praha